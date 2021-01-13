Смартфоны и маячки: что покажет Samsung на презентации

14 января Samsung проведет презентацию своих новых гаджетов Galaxy Unpacked. Ожидается, что компания анонсирует смартфоны линейки Galaxy S21, маячки для отслеживания вещей SmartTags, а также наушники Galaxy Buds Pro, сообщает портал The Next Web.

Линейка Samsung Galaxy S21 будет состоять из трех моделей: S21, S21+ и S21 Ultra.

Базовый смартфон S21 внешне почти ничем не отличается от своего предшественника S20. Единственным кардинальным изменением станет блок с камерами, который теперь плавно перетекает в боковую рамку устройства. Задняя панель S21 будет выполнена из пластика.

Также известно, что смартфон будет представлен в различных оттенках: фиолетовом, розовом, сером и белом. Гаджет будет поддерживать 5G-сеть. Также он будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 4000 мАч.

S21+ будет иметь такой же дизайн, как и его младший брат, однако цветовых вариаций будет меньше. Так, пользователь сможет приобрести серый, серебряный или фиолетовый смартфон. Задняя панель устройства будет выполнена из стекла, гаджет оснащен 6,7-дюймовым экраном и батареей емкостью 4800 мАч.

Флагманская модель Samsung Galaxy будет поддерживать стилус S-Pen, а также единственная из всей линейки получит изогнутый экран. Гаджет будет доступен в белом и черном цветах, а его корпус выполнен из стекла.

Модель S21 Ultra будет оснащена пятью камерами, среди которых 108-мегапиксельная, широкоугольная и объектив с трехмерным оптическим увеличением.

Телефон получит 6,8-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что из комплекта флагманского смартфона уберут зарядку и наушники. Стоит отметить, что южнокорейский бренд осуждал за такое же решение компанию Apple, которая в прошлом году отказалась от бесплатных аксессуаров. Впоследствии этот пост был удален, а в сети появилась информация об исчезновении зарядного устройства и наушников из коробки S21 Ultra.

Также компания анонсирует свои беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, которые, по мнению The Next Web, должны составить достойную конкуренцию Apple AirPods Pro.

Отличительной чертой Galaxy Buds Pro от других наушников компании является наличие функции активного шумоподавления, также в Buds Pro будет улучшенный пространственный звук. Ожидается, что наушники смогут работать в автономном режиме до 28 часов.

Samsung Galaxy Buds Pro in Violet, Gray & Black



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[Thread 1/3] Twitter — Trendiсg Tech (@TrendingTechin) January 12, 2021

Вишенкой на торте станет запуск маячков отслеживания Samsung SmartTags.

Еще два года назад появилась информация о том, что Apple хочет анонсировать систему отслеживания предметов под названием AirTags, но похоже, что Samsung опережает американского конкурента. Базовая модель трекера использует Bluetooth, но, по слухам, функция SmartTag+ будет поддерживать сверхширокополосную технологию для получения более точной информации о местоположении подключенного предмета.

Метки будут иметь форму скругленного квадрата с вырезом для ключей, отслеживать их можно в новом приложении Samsung SmartThings Find.

Презентация Samsung состоится 14 января в 18.00 по московскому времени. В этом году она полностью пройдет в онлайн-формате.