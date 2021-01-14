«Не горжусь этим»: глава Twitter объяснил бан Трампа

Руководитель платформы Twitter Джек Дорси в серии публикаций в своем профиле сообщил, что блокировка аккаунта Дональда Трампа была правильным решением. Стоит отметить, что глава компании впервые решился прокомментировать бан американского президента.

«Я не приветствую и не горжусь тем, что нам пришлось заблокировать @realDonaldTrump», — начал Дорси.

I believe this was the right decision for Twitter. We faced an extraordinary and untenable circumstance, forcing us to focus all of our actions on public safety. Offline harm as a result of online speech is demonstrably real, and what drives our policy and enforcement above all. — jack (@jack) January 14, 2021

Тем не менее Дорси считает, что блокировка Трампа была оправданна, так как руководство компании усмотрело в постах главы государства призывы к насилию, которые могли бы вылиться в протесты в реальной жизни.

Также гендиректор Twitter признал, что ответственность за бан президента лежит на его компании.

«Блокировка аккаунта будет иметь реальные серьезные последствия. Несмотря на то, что бывают очевидные и понятные исключения, каждый бан — это наш провал в обеспечении здоровой коммуникации, а также повод задуматься о наших действиях и о том, что нас окружает», — заявил Дорси.

По словам топ-менеджера, любые блокировки и ограничения раскалывают общество.

«Также это создает прецедент, который я считаю опасным — он показывает власть над глобальным общественным диалогом, которую имеет отдельный человек или корпорация», — пояснил глава Twitter.

В своих твитах Джек Дорси упомянул ситуацию с социальной сетью Parler, в которой многие сторонники Трампа нашли себе пристанище. От сотрудничества с Parler почти одновременно отказались Apple, Google, а также Amazon, оказывавшая ей хостинг-услуги. Дорси не назвал конкретный сервис, но намекнул, что «некоторые фундаментальные интернет-компании» приняли решение воспрепятствовать тому, что им «показалось опасным».

«Я не считаю, что это была скоординированная атака. Более того, компании, скорее всего, самостоятельно пришли к собственным выводам или вдохновились действиями коллег. Возможно, в текущей ситуации это было правильно, но в долгосрочной перспективе это может разрушить благородную цель и принципы свободного интернета», — предупредил Дорси.

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был заблокирован на прошлой неделе после штурма Капитолия сторонниками главы государства. В ходе беспорядков и столкновений с полицией погибли пять человек. Изначально платформа установила временный бан, но через сутки заблокировала профиль Трампа на постоянной основе.

Как сообщают зарубежные СМИ, глава Белого дома «пришел в бешенство» после новостей о блокировке, назвал действия Twitter «нарушением принципов свободы слова» и допустил создание собственной социальной сети для выражения своего мнения.

На сегодняшний момент аккаунты Трампа также заблокированы в Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat и некоторых других крупных интернет-площадках. Вскоре после блокировки президента в Twitter канал, подписанный его именем, появился в мессенджере Telegram, созданном Павлом Дуровым. Впоследствии администрация сервиса пометила его как «мошеннический». Подлинность канала, на который на текущий момент подписаны свыше 500 тыс. человек, не была подтверждена ни руководством Telegram, ни Белым домом.