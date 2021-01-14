Galaxy Unpacked 2021: Samsung представил новые флагманы

Компания Samsung провела свое ежегодное мероприятие Galaxy Unpacked, на котором представила новые продукты компании.

Первым анонсом южнокорейского вендора стали беспроводные двухчастотные наушники Samsung Galaxy Buds Pro. Новинка от Samsung получила систему активного шумоподавления, которая позволяет слушать чистый звук вне зависимости от окружения. Производитель обещает, что умные датчики движения внутри гаджета позволяют отследить перемещения его владельца, в том числе движение головы.

Introducing the new #GalaxyBudsPro – true wireless earbuds with pro-grade technology for immersive sound like never before. #SamsungUnpacked

Learn more: https://t.co/nRuYeygeDI Twitter — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 14, 2021

Интеллектуальная активная защита от шумовых помех фиксирует голос пользователя, если он начинает разговор, и автоматически регулирует громкость воспроизведения в наушниках.

Кроме того, устройство само переключится между двумя электронными устройствами владельца, например, планшетом и смартфоном, без дополнительного сопряжения.

Это особенно удобно во время просмотра видеоконтента, если возникает необходимость ответить на телефонный звонок.

Стоимость Galaxy Buds Pro составит $199. Наушники станут доступны для покупки 15 января.

Также компания представила умные маячки для поиска личных вещей — Galaxy SmartTag, которые будут интегрированы с мобильным приложением SmartThings. Трекер SmartTag можно прикрепить к любому предмету, даже если у него нет интернет-соединения, например, к сумке, кошельку, ключам или ошейнику домашнего питомца. Если вещь потеряется, ее местоположение можно будет отследить через приложение.

Introducing #GalaxySmartTag that enables you to live a smarter and easier life.

Finding lost things has now become more hassle-free and you can also easily control your smart home with just a simple click. Tag it. Find it. Simply smart.

Learn more: Twitter pic.twitter.com/5r15JJPq0D — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 14, 2021

Более продвинутый трекер SmartTag+ использует технологию сверхширокополосной связи (UWB), которая делает смартфон пользователя «умнее». Это позволяет находить потерянные предметы с повышенной точностью, объединяя мощь UWB и дополненной реальности (AR).

Galaxy SmartTag появится в продаже 29 января по цене в $29,99. Комплект из двух маячков обойдется покупателю в $49,99, а из четырех — $84,99.

Дата релиза Galaxy SmartTag+ пока не объявлена. Стоимость трекера составит $39,99, а комплекта из двух единиц — $64,99.

Однако, главным анонсом Unpacked являются не наушники и не трекеры, а новая флагманская линейка Samsung. Две базовые модели смартфонов получили название Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Meet the new face of Galaxy.

Introducing #GalaxyS21 and Galaxy S21 Plus.

Learn more: https://t.co/xbjMAWLhp8 Twitter — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 14, 2021

Смартфоны Samsung этого года получили обновленный дизайн камерного блока, который теперь соединяется с корпусом телефона. Он закрыт стеклом, что делает его более защищенным. Galaxy S21 будет поставляться в четырех цветах (фиолетовый, розовый, белый и серый), а Galaxy S21+ — в трех (серебристый, черный и фиолетовый).

Самая дорогая модель этого года получила название Galaxy S21 Ultra. Она будет представлена в черном и серебристом цветах.

Introducing the new #GalaxyS21 Ultra 5G. Designed to be epic in every way.

Learn more: https://t.co/AUbtODJ3z9 Twitter — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 14, 2021

Все новые устройства получили AMOLED-дисплеи с частотой до 120 Гц. Диагональ экрана Galaxy S21 составляет 6,2 дюйма, Galaxy S21+ — 6,7 дюйма, а Galaxy S21 Ultra — 6,8 дюйма. Внутри новых гаджетов установлен процессор Exynos 2100 — самый быстрый в линейке Galaxy. Три устройства поддерживают технологию сетей пятого поколения (5G).

Что касается камер, то две младшие модели получили блок из трех модулей — широкоугольного, ультраширокоугольного на 12 Мп, а также телеобъектива на 64 Мп. У Galaxy S21 Ultra на задней панели присутствует сразу четыре камеры — ультраширокоугольная на 12 Мп, широкоугольная на 108 Мп и два телефотообъектива на 10 Мп. Кроме того, эта модель поддерживает стилус S Pen.

Как и предсказывалось, в комплекте к новым телефоном не будут поставляться базовые наушники и адаптер питания — ранее на такой же шаг пошла компания Apple.

Объем аккумуляторов для трех новых смартфонов составит 4000 мАч, 4800 мАч и 5000 мАч соответственно.

Продажи новой линейки начнутся 5 февраля, а предзаказ стартует с 14 января. Стоимость Samsung Galaxy S21 составит $799 (74,99 тыс. руб.), Samsung Galaxy S21+ — $999 (89,99 тыс. руб.), а Samsung Galaxy S21 Ultra — $1199 (109,99 тыс. руб.).