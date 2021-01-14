Война до победного конца

Европа бьет в набат

Решение крупных цифровых компаний прекратить присутствие президента США Дональда Трампа на своих платформах после волнений, охвативших столицу Соединенных Штатов, было воспринято в Европе как доказательство того, что законы в сфере регулирования Интернета не поспевают за реальным положением дел.

Как заявил в своей статье для журнала Politico европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, онлайн-платформы больше не могут скрываться от ответственности перед обществом за то, что происходит в реальной жизни. Он также отметил, что события на Капитолийском холме стали ответом тем, «кто все еще сомневался в том, что онлайн-платформы стали системными действующими лицами в демократических странах»

«Это восстание стало кульминацией многих лет разжигания ненависти, подстрекательства к насилию, дезинформации и стратегии дестабилизации, которым было позволено безудержно распространиться в хорошо известных социальных сетях. Беспорядки в Вашингтоне являются доказательством того, что мощное, но нерегулируемое цифровое пространство, напоминающее Дикий Запад, оказывает глубокое влияние на сами основы современных демократий. <…> Это не только подтверждение силы этих платформ, но и доказательство глубокой слабости организации нашего общества в цифровом пространстве», – заключил он.

Как пишет TechCrunch, нет ничего удивительного в том, что Брентон ухватился за ситуацию в Вашингтоне, чтобы заручиться поддержкой европейских правительств и Европарламента, чье согласие необходимо для принятия уже сформированных планов Европы в отношении контентной политики техногигантов и их монопольного положения на европейском цифровом рынке. Как подчеркнул комиссар, Евросоюз «не может просто бездействовать и полагаться на добрую волю этих платформ или искусное толкование закона. Нам необходимо установить правила игры и организовать цифровое пространство с четкими правами, обязанностями и гарантиями».

Это заявление было поддержано министром финансов Франции Бруно Ле Мером, заявившим, что «цифровая олигархия не должна регулировать сама себя».

Стоит отметить, что Франция и Италия стали первыми европейскими странами, принявшими закон о трехпроцентном налоге для цифровых гигантов, чей оборот в стране превышает €25 млн и €750 млн в мире. Уведомления о необходимости его уплаты были направлены ИТ-компаниям в конце ноября 2020 года, и в наступившем году французскому правительству предстоит добиться от технологических корпораций выполнения своих требований. Характерно и то, что на прошлой неделе США решили отложить введение ответных пошлин в размере 25% на французские люксовые товары, что в денежном выражении могло составить $1,3 млрд.

Трамп надеется успеть

Решение Трампа отказаться от угроз в отношении Франции из-за введения цифрового налога может быть связано с тем, что у все еще действующего главы Белого дома хватает забот с регулированием ИТ-гигантов на американском рынке. Как сообщает New York Times, в оставшиеся дни своего правления администрация Трампа спешит ввести в действие ряд постановлений и указов, разработанных в 2020 году.

В первую очередь, члены американского правительства также, как и их европейские коллеги, намерены ужесточить ответственность онлайн-платформ, таких как Facebook и YouTube, за публикуемый контент, лишив их так называемого «правового щита». Указ о регулировании деятельности соцсетей был подписан Трампом еще в мае прошлого года, однако тогда Федеральная комиссия по связи США не поддержала эту инициативу. Как отмечает издание, если регулятор не примет никакого решения до инаугурации Джо Байдена, решение этого вопроса окажется в введении того, кого новый президент США выберет, чтобы возглавить агентство. Но учитывая недавние события в Вашингтоне, Байден вряд ли сохранит ИТ-гигантам их былую вольницу.

Также новой администрации в наследство от предшественников достанется антимонопольное расследование в отношении «большой четверки» игроков американского бигтеха Amazon, Apple, Facebook и Google.

Дальнейшая судьба ИТ-гигантов будет зависеть и от назначений, произведенных Байденом, хотя в декабре Федеральная торговая комиссия США уже подала антимонопольный иск против Facebook, а двумя месяцами ранее Министерство юстиции подало в суд на Google. По всей вероятности, этот процесс будет продолжен и в 2021 году. При этом эксперты считают, что на борьбу с цифровыми монополиями потребуется далеко не один год.

Кроме того, Трамп до последнего не оставляет попыток оградить цифровой рынок США от китайского вторжения. В начале января им было подписано распоряжение о запрете транзакций с восемью китайскими программными приложениями, включая Alipay. Это решение стало одной из последних эскалаций экономической войны между Вашингтоном и Пекином, на ход которой также может повлиять новый глава Овального кабинета. Однако, как ранее сообщал CNBC, в планы Байдена входит назначение на должность главного торгового представителя США Кэтрин Тай, известную своим критическим отношением к Китаю и его экономической политике. По мнению аналитиков, это намерение может свидетельствовать о том, что противостояние между Америкой и Китаем сохранится и в будущем.

Россия держит руку на пульсе

В конце 2020 года в нашей стране также был принят ряд законов, соответствующих глобальному тренду на ужесточение ответственности онлайн-платформ за размещаемую информацию. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 1 февраля 2021 года, отказ от удаления запрещенного в России контента для юридических лиц будет караться штрафом от 3 до 8 миллионов рублей, а при повторном нарушении – от 10 до 20 % годовой выручки. Это решение вполне соответствует инициативе, предложенной Еврокомиссией.

Российские законодатели закрепили в законе само понятие «социальная сеть», а все площадки с аудиторией больше 500 тысяч человек будут занесены в специальный реестр Роскомнадзора. В свою очередь, законодательная инициатива снимет с россиян ответственность за лайки и репосты.

Кроме того, в ответ на блокировку десятков российских новостных каналов и отдельных роликов на YouTube, Россия утвердила возможность вводить санкции против иностранных интернет-площадок, если государство сочтет, что они подвергают контент граждан и СМИ цензуре. По данным властей, YouTube, Facebook и Twitter ущемляет такие ресурсы, как RT, РИА «Новости», «Россия 1», Sputnik, «Крым 24».

Теперь за подобную дискриминацию, власти смогут блокировать онлайн-площадки, а также замедлять их трафик и штрафовать на сумму до 3 млн рублей, при этом указанные санкции могут применяться одновременно.