Штраф $16 млрд: как IT-компании нарушали закон в 2020 году

В 2020 году во многих странах активно проводились кампании по разработке реформ, ужесточающих контроль за IT-гигантами. В первую очередь регуляторные кампании были направлены на борьбу с монопольным положением американских IT-компаний на местном рынке и предвзятой модерацией контента, а также на защиту персональных данных пользователей.

Так, в середине декабря Еврокомиссия предложила законопроект, который позволит штрафовать компании за отказ от удаления публикаций с деструктивным контентом, в частности пропагандирующим терроризм. В случае принятия реформы в Европе будут штрафовать компании-нарушители – на 6% от их годового дохода. В ЕС предложили также и антимонопольную инициативу, согласно которой IT-гиганты должны будут согласовывать с властями все сделки по приобретению местных компаний.

За нарушение они получат штраф на сумму до 10% от всей годовой выручки — например, Google придется заплатить до $16 млрд.

Помимо предложения новых инициатив в ЕС также продолжают штрафовать крупные компании за несоблюдение законодательства по защите персональных данных. Например, в этом году за нарушение регламента ЕС по защите данных (GDPR) впервые был оштрафован Twitter. За утечку в открытый доступ частной информации пользователей ирландская Комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала компанию на €450 тыс. В данный момент ирландский регулятор рассматривает более 20 дел, которые также связанны с работой американских IT-компаний на европейском рынке.

Помимо этого, во Франции за несоблюдение законодательства по файлам cookie в декабре 2020 года наложили штрафы на Google в размере €100 млн и на Amazon — €35 млн. Сейчас у компаний есть три месяца на исправление ситуации — каждый день просрочки обойдется им в €100 тыс. дополнительных взысканий.

На родине большинства IT-компаний настроены не менее решительно, чем в Евросоюзе. Так, 9 декабря Федеральная торговая комиссия США(FTC) подала антимонопольный иск против Facebook. По мнению властей, компания «незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети», придерживаясь «систематической стратегии, включающей приобретение перспективных конкурентов».

В своем иске FTC требует обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а также взять под контроль сделки по покупке сторонних сервисов. Схожее заявление подал и Минюст США против Google. Поводом для этих исков стало исследование Конгресса о злоупотреблении Amazon, Apple, Facebook и Google доминирующим положением на рынке.

В США также отметили и предвзятую модерацию контента. В октябре суд обязал Twitter выплатить $100 тыс. за нарушение правил размещения агитационных материалов во время выборов.

Борьбу с IT-гигантами ведут и в Турции. В ноябре 2020 год там оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok — на $1,18 млн каждую — за то, что компании так и не назначили представителей в республике, согласно принятому в октябре турецкому закону.

Активные действия принимались и в Южной Корее. В ноябре корейская Комиссия оштрафовала Facebook на $6,7 млн за нарушение закона о защите персональных данных. Регулятор установил, что компания предоставляла личную информации другим бизнес-операторам без согласия сторон в течение шести лет. Помимо этого, корейские власти оштрафовали TikTok за несанкционированный сбор личных данных несовершеннолетних на $100 тыс. Социальная сеть также нарушила правила локализации данных корейских пользователей, хранив их на серверах в США и Сингапуре.

В России также были назначены штрафы IT-гигантам за отказ локализовать хранение персональных данных были назначены. В феврале 2020 года Мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с Twitter и Facebook по 4 млн рублей. Несмотря на небольшой размер штрафа, требование российского суда до сих пор не было выполнено Twitter.

Кроме того, в августе Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещенного контента.

По данным РКН, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, а более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Несмотря на решение суда, уже 17 декабря Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной в совершении повторного правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента

Регуляцию работы IT-компаний проводит и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). В декабре служба оштрафовала «Яндекс» и Google на 100 тыс. рублей за рекламу биологически активной добавки (БАД) с компонентом, запрещенным к изготовлению и распространению на территории РФ.