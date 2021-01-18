«Война вакцин»: хакеры украли документы о препарате против COVID-19

Производители одной из вакцин от коронавируса, компании Pfizer и BioNTech сообщили о том, что хакеры украли конфиденциальные нормативные документы, которые были предназначены для регулирующих органов Европейского союза. Кроме того, также стало известно о том, что часть данных была сфальсифицирована и опубликована в интернете, сообщает Ars Technica.

«Данные, к которым незаконно получили доступ хакеры, включали внутреннюю конфиденциальную электронную переписку, касающуюся процессов оценки вакцин против COVID-19. Эта информация и была отредактирована преступниками до публикации таким образом, чтобы подорвать доверие к вакцинам», — говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам [European Medicines Agency, или EMA]. Регулятор не уточнил, где были размещены украденные документы и как именно они были сфальсифицированы.

%По данным расследования итальянской компании по кибербезопасности Yarix, часть информации, полученной хакерами, была размещена на одном из крупнейших форумов даркнета в конце декабря прошлого года.

Она содержалась в публикации под названием «Удивительное мошенничество! Злой Pfffizer! Поддельные вакцины!».

«Нет никакой информации о том, являются ли обнаруженные данные только частью утечки или действительно включают в себя все данные, полученные в результате взлома. С другой стороны, намерения киберпреступников очевидны: они хотели нанести значительный ущерб репутации и авторитету EMA и Pfizer», — говорится в сообщении Yarix.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в данный момент в мире ведется своеобразная «война вакцин».

«Стоит посмотреть, какие баталии развиваются вокруг лекарств разных стран. Звучат обвинения, что некоторые вакцины недостаточно проверены, другие приводят к смертям пациентов и побочным явлениям. Появляется также информация, что производства недостаточно, а эффективность разных вакцин низкая и прочее. Все это – борьба за рынки сбыта и очень большие деньги», — рассказывает Деев.

Пандемия не только привела к сильным негативным последствиям для здоровья людей и экономики мира, но и стала отличным способом заработать фармацевтическим компаниям, поэтому нет ничего удивительного в том, что хакеры проводят такие атаки на ресурсы производителей, считает эксперт.

«Вероятно, что это стало возможно, так как западные компании находятся в самом центре войны за прибыль. И конечно, целью такой атаки была задача нанести репутационный ущерб компании, что может повлиять на ее финансовые показатели и вызвать недоверие у покупателей во всем мире. Однако вряд ли этот инцидент серьезно скажется на темпах массовой вакцинации – правительства, принимающие решения об этом, прекрасно понимают подоплеку хакерских атак», — заключил Деев.

В ноябре прошлого года компания Microsoft обвинила «русских хакеров» в атаках на разработчиков вакцин от коронавируса. Вице-президент компании Том Берт утверждает, что за нападениями стоит хакерская группировка Strontium, которая действует из России.

При этом Кремль неоднократно опровергал обвинения в хакерских атаках. Так, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нападки на Россию со стороны властей США и американских компаний в сфере кибербезопасности «рутиной».

«Регулярно появляющиеся в США заявления об атаках хакеров, вероятно, как они объясняют, российского происхождения, … уже приобрели рутинный характер», — заявила Захарова.