Свобода слова ни при чем: глава Apple объяснил причины блокировки Parler

Компания Apple, наряду с коллегами по Кремниевой долине в лице Google и Amazon, отказалась от сотрудничества с социальной сетью Parler, фактически отрезав ее от интернета после захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. Мобильное приложение Parler было удалено из App Store, отключив все возможности для его скачивания среди пользователей iOS.

Известно, что в последние несколько месяцев Parler собирал вокруг себя американцев с консервативными политическими взглядами, а также тех, кто поддерживал Трампа и его заявления касательно нелегитимности президентских выборов 2020 года. Когда случился штурм Капитолия, Parler обвинили в распространении призывов к протестам и беспорядкам, а потому ряд IT-гигантов решил просто «отключить» сервис от сети.

Несмотря на то, что технологические компании столкнулись с критикой в свой адрес из-за бойкота Parler, генеральный директор Apple Тим Кук в эфире Fox News заявил о том, что не жалеет о своем решении.

«Мы видели, что писали там люди. По нашему мнению, свобода слова и призывы к насилию не имеют ничего общего», — сообщил глава Apple.

По словам Кука, цель работы App Store заключается в предоставлении площадки для распространения любого приложения, вне зависимости от его контента. Однако эти сервисы обязаны соблюдать правила, если они хотят остаться в официальном магазине Apple.

При этом предприниматель отметил, что его компания будет рада вновь принять Parler, если ее администрация будет тщательнее следить за запрещенным контентом.

«Мы только временно заблокировали их. Если они смогут правильно настроить свою модерацию, то пусть возвращаются», — заявил Тим Кук.

Кроме того, во время интервью Кук признался, что управление крупной технологической компанией для него означает не только бизнес, но и помощь в решении крупных мировых проблем. Сотрудники Apple всегда стараются поступать правильно — и это оказало свое влияние на решение об удалении Parler, особенно на фоне сообщений о захвате Капитолия, заявил гендиректор «яблочного» бренда.

«Атака на Капитолий и нашу демократию стала одним из самых грустных моментов моей жизни. Если честно, я почувствовал себя как будто в альтернативной реальности. Такое не должно происходить», — заключил Кук.

Между тем, официальный сайт Parler вернулся в онлайн после отключения от хостинга Amazon. В публикации, закрепленной наверху, говорится о том, что платформа столкнулась с «техническими трудностями».

«Кажется, сейчас самое время напомнить всем — и фанатам, и хейтерам — почему мы создали эту платформу.

Мы считаем, что конфиденциальность и свобода слова имеют первостепенное значение, особенно в социальных сетях.

Наша цель всегда заключалась в том, чтобы создать беспартийную общественную площадку, где люди могут пользоваться своим правом и на первое, и на второе. Мы преодолеем все трудности и планируем скоро вновь увидеть всех вас. Не допустим гибели гражданского дискурса!», — сообщает администрация Parler.

Как сообщает Reuters, Parler удалось частично восстановить свою работу с помощью российской фирмы DDoS-Guard, предоставившей ей свои услуги хостинга. Мобильные приложения Parler пока остаются в офлайне.