«Долгосрочный тренд»: затраты на видеоигры достигли рекордных уровней

Продажи в индустрии видеоигр установили новый рекорд в США в 2020 году, сообщает портал The Verge.
Согласно данным исследования, проведенного компанией по изучению рынка NPD Group, сумма всех затрат американцев на игровое оборудование, аксессуары и сами игры составила почти $60 млрд, что на 27% больше, чем в 2019 году.
Об этом сообщил исполнительный директор NPD Group Мэтт Пискателла в своем Twitter-аккаунте.
Расходы на сопутствующее оборудование достигли самого высокого уровня с 2011 года и составили $5,3 млрд, что на 35% больше, чем в 2019 году.
Несмотря на то, что в прошлом году произошел релиз консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S, самой продаваемой приставкой года стала Nintendo Switch — и по количеству проданных единиц, и по прибыли. На втором месте по объему продаж оказалась PS5.
Также Nintendo доминировала и в продажах видеоигр.
Так, 10 из 20 бестселлеров года — это игры японской компании. Однако первые два места среди самых популярных игр 2020 года заняли Call of Duty: Black Ops: Cold War и Call of Duty: Modern Warfare 2019 от американского разработчика Activision.
Также Мэтт Пискателла отметил, что франшиза Call of Duty остается самой продаваемой в США на протяжении последних 12 лет.
Причины крупных трат пользователей на видеоигры в прошлом году кажутся очевидными. Одной из них является продолжительная самоизоляция из-за пандемии коронавирусной инфекции: людям пришлось искать различные домашние развлечения, и одним из них как раз и являются видеоигры, считает игровой журналист и блогер Антон Логвинов. По его словам, на рост расходов повлиял и запуск нового поколения консолей от Sony и Microsoft.
Между тем, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин отмечает, что тренд роста популярности видеоигр и всего с ними связанного начался задолго до пандемии.
«Сейчас, в условиях дефицита интертеймента, тренд стал особенно очевиден. Гейминг занял заметное место в индустрии развлечений, наравне с просмотром спортивных событий, кино или прослушиванием музыки», — рассказывает Мешалкин.
Эксперт подчеркивает, что на данный момент появляется все больше коллабораций на стыке индустрий: например, актеры Норман Ридус и Киану Ривз стали «лицами» виртуальных персонажей в играх Death Stranding и Cyberpunk 2077 соответственно.
«Рост игровой индустрии продолжится и после пандемии, успешно конкурируя с другими видами досуга», — прогнозирует Мешалкин.
Генеральный директор Gamesup42 Игорь Ивченко также считает, что рост популярности видеоигр — долгосрочный тренд. Однако эксперт сомневается, что в 2021 году рекордный рост затрат на индустрию со стороны пользователей повторится.
«Конечно, стремительный рост 2020 года вряд ли будет продублирован в наступившем году, но все равно будет увеличиваться и число пользователей, и траты, которые граждане по всему миру производят на онлайн-развлечения, которые включают в себя и игры», — говорит Ивченко.
Также эксперт отмечает, что сейчас полностью меняется потребительское поведение – граждане, которые раньше мало находились в сети, постепенно все больше будут выбирать онлайн-развлечения, а долю привычных развлечений сокращать.
«Это произойдет по причине снижения доходов населения во всех странах, затронутых пандемией, а также за счет роста масштабов цифровизации во многих сферах жизни современного человека», — заключает Ивченко.