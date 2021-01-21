«TikTok нас опережает»: глава Instagram признал провал Reels

Когда в 2020 году популярность TikTok превысила все ожидания и прогнозы, крупным IT-компаниям пришлось адаптироваться к новой ситуации и искать способы переманить часть аудитории у социальной сети от ByteDance. В результате в прошлом году у YouTube появился формат Shorts, у Snapchat — Spotlight, а внутри Instagram — сервис Rells, который практически полностью копирует функционал TikTok.

Reels был встречен пользователями неоднозначно — во многом потому, что не предоставил им ничего инновационного в сфере коротких видеороликов. Как заявил глава Instagram Адам Моссери в подкасте The Verge, Reels пока оставляет желать лучшего.

«Я им пока недоволен», — сообщил Моссери.

По его словам, на платформе наблюдается рост в отношении репостов и просмотров, но сделать предстоит еще многое.

«Нужно быть честным в том, что TikTok нас опережает», — считает глава Instagram.

Моссери отметил, что команда Reels на данный момент сосредоточена на «начальной ставке», необходимой для того, чтобы сервис мог стать полноценным участником рынка наряду с остальными конкурентами, однако ей предстоит придумать, как именно платформа внутри Instagram будет отличаться от остальных.

В качестве примера таких отличий Моссери назвал инновационные креативные функции TikTok вроде фильтров и эффектов, которые способствуют появлению новых видеоформатов, которые в свою очередь становятся мемами.

Глава Instagram признал, что пока разработчики фотохостинга не создают собственные фильтры, но им следует задуматься об этом в самом ближайшем будущем.

Кроме того, сейчас в Instagram можно увидеть конфликт между существующими видеоформатами. По словам Моссери, «большинство людей» не понимают разницу между видео, которые загружаются непосредственно в Instagram, и видео, которые загружаются в IGTV — сервис внутри Instagram, в котором продолжительность роликов может превышать 60 минут.

Моссери уверен в том, что компании необходимо каким-то образом собрать воедино все существующие видеоформаты, включая Reels, чтобы сделать публикацию для пользователей более простой и понятной.

Если еще на заре своего пути в Instagram был доступен только один тип видео, то теперь, с внедрением Stories, Reels и других функций, у простого обывателя действительно может возникнуть непонимание, учитывая, что руководство приложения пытается угодить всем слоям своей аудитории.

В последние несколько месяцев в Reels появилось несколько обновлений — продолжительность видео теперь может составлять до 30 секунд вместо изначальных 15, появились новые музыкальные возможности, а также стала доступна возможность совершать покупки через Instagram Shopping. Если верить оптимистичным заявлениям Адама Моссери, то в будущем пользователей ждут дополнительные апдейты.

Аудитория Instagram и TikTok сходится и, в то же время, она разная, а по степени хайпа китайская платформа сейчас находится значительно впереди, считает управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

«Догнать TikTok не получилось из-за того, что Reels предлагал практически те же самые функции, но весь вопрос состоит в том, стоит ли вообще создавать универсальное приложение, где пользователям доступно все, или нужно было делать отдельную платформу, а не функцию внутри Instagram?

Мировой опыт говорит о том, что зачастую компания, которая однажды уже стала лидером в своем сегменте, может остаться им с большой долей вероятности при правильном использовании больших финансовых ресурсов и следования инновациям.

Например, Netflix стал пионером онлайн-видео и остается им, несмотря на бешеную конкуренцию. Нишу постинга фото никто не оспаривает, она прочна в Instagram, тогда как TikTok также не стоит на месте и постоянно совершенствует свои алгоритмы, поощряет блогеров, создает свою экосистему и т.д. В Инстаграме есть «сториз», которые тоже появились для конкуренции со Snapchat, но попытки занять нишу TikTok пока не увенчались успехом», — заявил Шерман.