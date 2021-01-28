Миграция из WhatsApp: сотрудники Signal опасаются террористов

Сервис Signal, который известен как один из самых безопасных мессенджеров, из-за большого наплыва новых пользователей становится более уязвимым, об этом сообщили сотрудники сервиса порталу The Verge.

С приходом новых пользователей руководство мессенджера решило добавить в него новые функции, которые вызывают беспокойство у сотрудников, так как могут сделать сервис менее безопасным. Однако опасения остались без должного внимания, поскольку компания поставила себе цель в 100 млн активных пользователей, чтобы обеспечить долгосрочное существование Signal.

Речь идет о функции групповых чатов вместимостью до 1000 человек, приглашения в которые распространяются через ссылки, а также планах по внедрению платежей с помощью собственной криптовалюты. Сотрудники Signal опасаются, что некоторые пользователи, в том числе экстремисты, будут злоупотреблять данными функциями из-за того, что в компании отсутствует четкая политика по этому вопросу, а также механизмы обеспечения безопасности — мессенджер просто был не готов к тому, что станет массовым продуктом.

«Когда люди начнут злоупотреблять Signal или делать вещи, которые мы считаем ужасными и неприемлемыми, тогда мы что-нибудь предпримем», — заявил создатель сервиса Мокси Марлинспайк на одном из внутренних собраний компании.

По мнению сотрудников компании, если мессенджер не сможет адаптировать свои принципы обеспечения безопасности к большим объемам новых пользователей, то Signal могут заполонить злоумышленники и даже террористы, что в свою очередь привлечет внимание регулирующих органов к платформе.

«Миру нужен Signal, но он должен быть продуманным. Дело даже не в том, что у мессенджера нет такой политики, компания даже не рассматривает возможность ее существования», — сказал бывший сотрудник Signal Грег Бернштейн.

Большой наплыв пользователей в Signal произошел после того, как пользователи WhatsApp стали массово покидать приложение из-за новых правил пользования, которые предполагают передачу данных в Facebook. Клиенты начали искать альтернативные сервисы для обмена сообщениями и в конце концов выбрали Signal в качестве нового «повседневного» мессенджера.

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян отметил, что огромный наплыв пользователей действительно создает нагрузку, так что проблемы Signal вполне ожидаемы.

«Большое количество пользователей напрямую вряд ли может навредить безопасности мессенджера, но косвенно — может. Все дело в приоритетах разработки. Поддержание высокого уровня безопасности — это не единожды выполненная и законченная работа.

Уязвимости находят каждый день, а это значит, что у команды всегда будут новые задачи, связанные с безопасностью.

Но огромная масса людей, пришедшая в Signal из других мессенджеров, привыкла к определенному комфорту. И если команда Signal захочет удержать этих пользователей, им придется ежедневно решать вопрос, чем заниматься: все так же проблемами безопасности или разработкой дополнительного функционала», — рассказал Закарян «Газете.Ru».

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман заявил издани., что руководство Signal не было готово к росту популярности и столкнулось с обычной болезнью любой компании, которая испытала наплыв пользователей.

«Взрывной рост пользователей приведет к разнообразию контента и уже привел к дискуссии о необходимости его фильтрации... Если владельцы Signal и дальше будут действовать как некоммерческая организация и не стремиться к коммерциализации, это снимет к ним вопросы со стороны СМИ, поскольку не будет участия в конкурентной гонки и борьбы за массовую аудиторию.

Если же модель работы изменится, то мессенджеру нужно будет решать те же самые проблемы, что и большим платформам, а это будет требовать привлечения больших финансовых ресурсов и реорганизации всей работы», — объяснил Шерман.

Исполнительный директор коммуникационной группы iMARS Александр Ревский считает, что говорить о полной безопасности какого-либо из мессенджеров невозможно.

«Попытки найти уязвимые места в коде будут тем активнее со стороны хакеров и спецслужб, чем большее количество пользователей будет у мессенджера. С другой стороны – возрастающее количество пользователей и возможность их привлечения внутри с помощью групповых ссылок будет крайне интересна для различных террористических организаций. Как только произойдут события, повлекшие трагические события, с упоминанием Signal в качестве источника связи, вопрос раскрытия приватности или введение определенной модерации контента будет красной тряпкой перед глазами у разработчиков мессенджера», — заключил Ревский в беседе с «Газетой.Ru».