Все уйдет на автомобили: рынку смартфонов угрожает дефицит микросхем

Samsung Electronics заявила, что масштабный дефицит полупроводников во всем мире может негативно повлиять на производство микросхем памяти для смартфонов, сообщает портал ArsTechnica.

Стремление производителей в первую очередь удовлетворить спрос на выпуск чипов для автомобильной отрасли ограничивает их способность принимать заказы на микросхемы для телефонов.

Некоторые крупнейшие производители автокомпонентов уже начали решать проблему дефицита. Так, тайваньская компания TSMC заявила в четверг, что «ускоряет» производство продукции для автомобильной промышленности в попытке удовлетворить потребности производителей.

«В то время как компания полностью загружена заказами во всех секторах, TSMC решила перераспределить наши производственные мощности для поддержки мировой автомобильной промышленности», — заявили в компании.

Такое решение обусловлено тем, что автопроизводители обратились к правительству с просьбой решить проблему дефицита полупроводников.

«Поскольку экономики разных стран испытывают трудности из-за пандемии, правительства некоторых стран рассматривают спрос на автомобили как редкий импульс роста, важный для их экономики. Мы бы не пошли на такой шаг, если бы речь шла только о нескольких отдельных компаниях», — пояснили власти Тайваня.

Так как большинство крупных производителей сосредоточились на выпуске автомобильных чипов, с дефицитом полупроводников неминуемо столкнутся другие отрасли, в том числе производство смартфонов.

«Из-за нехватки поставок полупроводников для автомобилей, ставшей проблемой во всем мире, перебой с поставками других полупроводниковых деталей может повлиять на спрос на мобильные устройства», — заявил исполнительный вице-президент подразделения микросхем памяти Samsung Хан Цзиньман.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что производители полупроводниковых элементов, включая компании Samsung и Taiwan Semiconductor, не были готовы к росту продаж электроники, который произошел в 2020 году.

«Еще в начале года они расписали все мощности под мобильные устройства, но тут неожиданно пошли дополнительные заказы со всех сторон: ноутбуки продаются максимальными объемами за целых 10 лет, мобильные сети наращивают сетку 5G, облачные операторы и дата-центры загружены по максимуму. И поверх всего этого ажиотажа внезапно пришли компании автопрома, у которых тоже продажи пошли вверх. И им всем нужны чипы», — рассказывает Емельянов.

В этих непростых условиях Samsung опасается, что тайваньцы уступят автоконцернам и будут нарушены устоявшиеся цепочки поставок для рынка смартфонов, говорит эксперт.

«Все происходящее пока не вызвало всплеска цен на смартфоны, напротив, ведущие бренды придерживают цены на свои новые флагманы. Но ситуация может развернуться, если дефицит комплектующих усилится. Думаю, проблема решится в течение года. За это время можно успеть запустить новые линии для производства чипов, особенно если будет поддержка со стороны властей», — предполагает Емельянов.

По словам исполнительного директора iMARS Communications Александра Ревского, пандемия коронавируса заставила заводы массово сократить выпуск автомобилей. Производство смартфонов и ноутбуков при этом продолжалось. В условиях изоляции люди стали чаще покупать технику, что привело к росту продаж, а также увеличению производства гаджетов и, как следствие, использованию чипов, говорит эксперт.

«Автомобильные компании закупают полупроводники у производителей. У последних сейчас всплеск спроса, который не удается удовлетворить в полном объеме... В такой ситуации автомобильные компании для выравнивания производства стараются использовать все свои лоббистские возможности для понимания объемов, на которые они смогут рассчитывать», — поясняет Ревский.

Полупроводники критически важны как для индустрии смартфонов, так и для автопрома. Их использование стало еще более активным с учетом роста производства электромобилей и машин, использующих системы автопилота. При их сборке, по данным экспертов, используется в два раза больше микросхем.