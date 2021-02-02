«Моих детей воспитал YouTube»: Илон Маск рассказал об отцовстве, биткоине и чипах

Предприниматель Илон Маск в прямом эфире сервиса для аудиоконференций Clubhouse ответил на вопросы своих фанатов, затронув самые разные темы — от коронавируса до биткоина, сообщает Bloomberg.

Платформа Clubhouse, присоединиться к «комнатам» которой можно только по приглашениям, появилась в прошлом году. Сообщается, что количество желающих пообщаться с Маском было так велико, что сервис столкнулся с максимальной загруженностью своих серверов. Миллиардер отвечал на вопросы в течение полутора часов, на момент написания заметки записи этого интервью можно обнаружить на самых разных медиа-площадках интернета, но существует вероятность, что в скором времени они могут быть удалены.

Сессия вопросов и ответов началась с самого Маска, который рассказал о своих планах колонизации Марса — именно такую цель в конечном итоге ставит принадлежащая ему компания SpaceX.

«Важно то, что мы сделаем Марс самодостаточной цивилизацией, обеспечив ей долгосрочное существование», — заявил Илон Маск.

Эти слова миллиардера вызвали в Clubhouse споры об инопланетянах. Сам Маск признался, что не знает о существовании «зеленых человечков», но это ни о чем не говорит.

«Я не видел убедительных доказательств. Это не значит, что инопланетян нет — я просто не видел доказательств», — сообщил бизнесмен.

Следующий вопрос, который подняли фанаты Маска, был посвящен мемам — люди хотели знать, почему он «так хорошо в них разбирается». По словам миллиардера, он «обожает мемы», так как в них часто присутствуют глубина и символизм, который имеет большое влияние на людей. Он также признался, что у него есть «два дилера», который снабжают его мемами.

«Мне иногда говорят, что я начинаю сходить с ума в Twitter. А я такой — я пришел туда уже свихнувшимся», — признался Маск.

Не обошлось и без упоминания другого проекта миллиардера, а именно компании Neuralink, разрабатывающей нейрокомпьютерные интерфейсы. Если ранее Маск представил всему миру чипированную свинью, чей мозг теперь связан с компьютером, то теперь в распоряжении Neuralink появилась и чипированная обезьяна.

«Она может играть в компьютерные игры с помощью силы мысли. Она счастливая обезьяна. У нас самое лучшее место для содержания обезьян в мире. Мы хотим, чтобы они играли в Pong [аркадная видеоигра] друг с другом», — рассказал Илон Маск.

Когда предпринимателю задали вопрос о биткоине, он сначала признался, что должен «тщательно следить за языком», но затем дал ответ, который опять сказался на цене криптовалюты.

«Биткоин — хорошая вещь», — заявил Маск, добавив, что очень поздно открыл его для себя. По словам миллиардера, он должен был купить его еще восемь лет назад.

Один из вопросов, заданных Маску, касался распространению вакцин от COVID-19. Миллиардер признался, что к вакцинируемым выдвигается «слишком много требований». Кроме того, он призвал распространять вакцину среди всех слоев населения, а не только среди групп риска, как это делается, например, с сезонными прививками от гриппа. По мнению Маска, таким образом удастся вакцинировать наибольшее количество людей.

На вопрос о том, готов ли он сделать прививку, Маск избежал прямого ответа, но уточнил, что он «определенно поддерживает вакцинацию», хотя еще в сентябре прошлого года в интервью New York Times позволял себе противоположные высказывания.

Ближе к концу сессии вопросы стали более личными. Так, Маск признался, что любит сериалы «Последнее королевство» и «Кобра Кай».

При этом он добавил, что смотрит их во время занятий на беговой дорожке, потому что «не любит тренироваться».

Один из участников беседы спросил у бизнесмена, как лучше всего заниматься обучением пятилетнего ребенка и что он думает о детском образовании в будущем.

После небольшой паузы миллиардер, являющийся отцом шестерых детей, признался, что большое влияние на образование его сыновей оказал интернет.

«По моим наблюдениям, моих детей в основном воспитывают YouTube и Reddit. Конечно, они посещают уроки, но, учитывая то время, которое они проводят онлайн, получается так, что большая часть их образования происходит в интернете», — заключил Маск.