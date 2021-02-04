Подменяет номера и голос: в Telegram появился опасный бот

В Telegram появился специальный бот, который может заменять номер телефона и изменять голос, об этом сообщил глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд изданию «Коммерсантъ».

Для совершения звонка не нужно иметь сторонние приложения и программы, как этого требуют другие подобные сервисы.

Принцип работы телеграмм-бота заключается в следующем: желающий позвонить с другого номера должен войти в бот под своим номером и внести оплату за использование услуг. В исходящем звонке пользователь может указать любой номер из контактной книжки человека, которому он звонит, или другой номер, имеющийся в общем доступе. Таким образом, на экране телефона абонента, которому совершается звонок, высветится знакомый номер.

Эксперты отмечают, что этот сервис можно использовать как для проведения обычных розыгрышей, так и в преступных целях — для мошенничества и денежного вымогательства.

Директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов рассказал «Газете.Ru», что сервисы по замене номера телефона существуют давно, так же как технология изменения голоса, и обнаруженный чат-бот представляет из себя новый формат предоставления известной технологии.

По его словам, полезных сценариев использования технологии мало, и подобные сервисы часто применяются именно злоумышленниками. Они представляются сотрудниками банков и других организаций, чтобы побудить людей совершить определенные действия, которые им нужны для получения выгоды. Этот инструмент очень активно применяется в мошеннических схемах с применением элементов социальной инженерии.

«Сегодня достаточно много сервисов, которые позволяют подменить номер телефона при звонке. Данный ресурс отличается только тем, что решение интегрировано в Telegram. В России такое незаконно. Исключение, когда подменный номер принадлежит абоненту или организации, в этом случае проводится верификация номера и подобная подмена ничего не нарушает. Такой способ используется компаниями, которые имеют несколько каналов телефонии и хотят совершать звонки через все каналы с одного номера», — считает директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин.

IT-директор компании ESET Руслан Сулейманов отмечает, что подменой номера активно пользуются очень многие: начиная от «тюремных колл-центров» и заканчивая недобросовестными продавцами на «Авито» и подобных площадках.

«Есть две проблемы, связанные с появлением SafeCalls-бота в Telegram. Это популяризация данного сервиса среди обычных пользователей, которые ранее не использовали эти возможности, ввиду отсутствия технических знаний, так как раньше для анонимизации звонков требовался определенный опыт в ИТ и достаточно трудоемкая подготовка... Я уверен, что скоро появятся те, кто будет заниматься мошенничеством, обещая услугу анонимных звонков, а на самом деле, просто собирая деньги с пользователей мессенджера», — рассуждает Сулейманов.

По мнению эксперта, тенденция такова, что будет зафиксирован всплеск интереса к технологии подмены голосов и номеров. Возрастет и число мошенников, которые будут эксплуатировать этот интерес.

Между тем, руководитель отдела разработки программного обеспечения Cross Technologies Александр Тюрников сомневается в том, что появление этого бота как-то скажется на уровне преступности.

«Вряд ли это существенно увеличит число мошенничеств, поскольку преступники и так используют такие инструменты, но сервис понизит порог вхождения для их использования для обычных людей.

Такие услуги могут быть востребованы не только для откровенного «развода», но могут использоваться нечестными бизнесменами для рекламных звонков, выведывания коммерческих тайн или организации DDOS-атак на телефоны конкурентов. Простые розыгрыши для обычных людей тоже становятся доступнее. Все это приведет к тому, что люди просто перестанут верить отображаемому на экране телефона номеру», — считает Тюрников.

По мнению исполнительного директора iMARS Communications Александра Ревского, сервис вряд ли спровоцирует рост мошенничества, поскольку подобные схемы применяются давно, но может в определенной степени облегчить данную деятельность.

«Появление подобных сомнительных сервисов в мессенджере может продолжить негативно сказываться на его репутации, особенно, если они будут сопровождаться какими-либо «громкими» случаями. Таким образом, Telegram будет, в первую очередь, ассоциироваться не со «свободой и личной безопасностью», которую он пропагандирует в качестве своей миссии, а с серой мошеннической сферой», — заявил эксперт.

Несмотря на то, что мнения экспертов по вопросу увеличения уровня мошенничества после появления Telegram-бота расходятся, пользователь все равно должен знать, как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников.

Так, технический директор ESET в России и СНГ Виталия Земских рекомендует, прежде всего, не брать трубку с неизвестных номеров.

Кроме того, даже при звонке с известного номера, прежде чем сообщить личную или корпоративную информацию, будет не лишним пообщаться с собеседником на известные только вам двоим темы, говорит эксперт.

«Не стесняйтесь уточнить, зачем звонящему запрашиваемая информация. При взаимодействии с банками и другими финансовыми организациями старайтесь перезванивать сами, а лучше решайте свои финансовые вопросы при личной встрече с сотрудником в офисе организации. И всегда помните, что онлайн коварен. И для пользователей, не имеющих базовых представлений о компьютерной гигиене, представляет огромную опасность», — говорит эксперт.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отмечает, что пользователям важно всегда оставаться бдительными.

«Если поступил звонок якобы от сотрудника финансовой организации, нужно повесить трубку и перезвонить самостоятельно по телефону, указанному на обороте банковской карты. Если же кажется, что звонит знакомый и требует незамедлительно перевести деньги, то схема должна быть аналогичной – лучше положить трубку и перезвонить этому человеку или связаться с ним по другим каналам», — заключил эксперт.