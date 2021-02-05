8K-дисплеи, 10 камер и заоблачная цена: какими будут VR-очки Apple

The Information поделился рендером VR-гарнитуры Apple, который основан на «изображениях последней версии прототипа», использовавшихся в прошлом году. Репортер Алекс Хит опубликовал арт будущего девайса, предоставленного источником, близким к компании, в своем Twitter-аккаунте.

Other details about Apple's headset, which it hopes to ship next year:

- has discussed pricing it at ,000

- working on thimble-like device for your finger to help control it

- has advanced eye tracking — Alex Heath (@alexeheath) February 4, 2021

В дополнение к посту журналист рассказал о некоторых функциях устройства. Так, гарнитура будет поддерживать как VR, так и AR-технологии [VR — виртуальная реальность, AR — дополненная реальность]. Это значит, что она сможет как полностью погружать человека в виртуальное пространство, так и дополнять реальный мир цифровыми элементами.

Чтобы размещать виртуальные объекты в пространстве, гарнитура Apple будет оснащена лидарами. Они будут отслеживать расстояние между реальными объектами и корректно масштабировать виртуальные объекты.

Кроме того, VR-шлем получит два дисплея с поддержкой разрешения 8К — аналогичных гаджетов, поддерживающих такой формат, еще нет на рынке. Предполагается, что благодаря высокому разрешению носитель гарнитуры будет лучше воспринимать изображение.

В ремни шлема, с помощью которых устройство будет надеваться на голову, добавят технологию «пространственного звука», использующуюся в беспроводных наушниках AirPods Pro и AirPods Max. Похоже, что Apple работает над своими собственными чипами для питания гарнитуры, которые также будут встроены в ремни.

Apple продолжает разрабатывать способы взаимодействия с гарнитурой. Так, компания рассматривает вариант управления с помощью устройств, которые надеваются на палец как наперстки, и колесика регулировки, расположенного прямо на гарнитуре. Кроме того, гарнитура будет оснащена технологией отслеживания взгляда и десятком камер для фиксирования движения рук.

Согласно информации, которую предоставил портал, VR-гарнитура Apple выйдет в 2022 году и будет стоить около $3000 [примерно 225 тыс. руб.].

По версии портала Engadget, VR-шлем создается Apple для того, чтобы составить конкуренцию Hololens 2 от Microsoft, так что гарнитура будет больше ориентирована на бизнес-класс, чем на среднего потребителя.

В конце января Bloomberg подтвердил планы купертиновцев по созданию собственной VR-гарнитуры. Сообщается, что владельцы шлема виртуальной реальности от Apple смогут играть в видеоигры, смотреть ролики и переписываться в чатах. Сообщалось, что гарнитура будет работать от батареи, как и Oculus Quest от Facebook, и не потребует игровой консоли, в частности PSVR от Sony PlayStation.