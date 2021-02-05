«Пока не готов покинуть трон»: уйдет ли Цукерберг из Facebook

На этой неделе стало известно об уходе Джеффа Безоса с должности генерального директора компании Amazon, которую он сам же основал. Теперь Безос займет пост главы совета директоров, а освободившееся время посвятит «другим проектам».

Если говорить об IT-гигантах Кремниевой долины, то после увольнения Безоса глава Facebook Марк Цукерберг остался последним основателем компании, сохранившим должность генерального директора,

отмечает CNBC.

Действительно, в 2011 году соучредителя Apple Стива Джобса сменил на посту Тим Кук. Новым главой Microsoft в 2014 году стал Сатья Наделла — вскоре после того, как пост генерального директора покинул один из первых сотрудников компании Стив Балмер, а Билл Гейтс ушел даже из совета директоров. Материнская компания Google Alphabet осталась без сооснователя в лице Ларри Пейджа в 2019 году — теперь его обязанности взял на себя Сундар Пичаи. Что же касается Tesla, то Илон Маск не является учредителем этой компании, а потому не подходит под обозначенные условия.

Джеффа Безоса заменит Энди Джасси, что автоматически делает Марка Цукерберга единственным в своем роде руководителем одной из крупнейших технологических компаний. Он стал генеральным директором Facebook с момента основания в 2004 году и остается им по сей день. Также он является председателем совета директоров компании.

Кроме того, в отличие от вышеуказанных руководителей, включая Безоса, являющегося одним из богатейших людей планеты, Марк Цукерберг владеет практически абсолютной властью над Facebook, так как ему принадлежит такое количество акций, которое обеспечивает большинство голосов при принятии любого решения. Ему не нужно волноваться из-за акционеров-активистов, если вдруг их что-то не устроит — для них не существует никакой возможности повлиять на выбор Цукерберга, остается только смириться и продать свои активы.

При этом инвесторы неоднократно предпринимали попытки сместить Цукерберга хотя бы с одной из занимаемых им должностей, но это ни к чему не привело.

Сам же Цукерберг в интервью 2018 года напрямую заявил, что не собирается покидать пост председателя, потому что считает, что «все делает правильно».

Таким образом, единственная ситуация, в которой глава Facebook может сложить полномочия, это скандал такого масштаба, что у Цукерберга не останется иного выхода, кроме как уйти, чтобы сохранить компанию.

«Если случится еще одна Cambridge Analytica или вмешательство в выборы, то тогда социальное недовольство может дойти до той точки, когда придется поменять модель власти», — заявил один из инвесторов Facebook Дилан Сейдж. Тем не менее, новые скандалы в Facebook появляются с завидной регулярностью, но Цукербергу пока удается избегать ответственности и сохранить должность.

Уход основателя компании с поста СЕО — это закономерный, но вовсе не обязательный процесс, и он зависит от того, насколько акционеры удовлетворены развитием компании, ее положением на рынке и так далее, считает управляющий партнер Коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

«У акционеров Facebook пока нет поводов для беспокойства, кроме недовольства части общества тем, что иногда платформа не так оперативно реагирует на определенный контент. Скандал с микротаргетингом Cambridge Analytica завершился выплатой большого штрафа, но вполне подъемного для компании, и это также не исключение из правил. Все технологическое гиганты вовлечены в споры с регуляторами — если не в США, то в Европе или в других странах», — отметил Шерман.

По прогнозам эксперта, Цукерберг будет управлять компанией столько времени, сколько сам посчитает нужным хотя бы потому, что он достаточно молод и создавал компанию с нуля, поэтому вряд ли кто-то кроме него, также хорошо знает рынок социальных сетей.

«Джефф Безос после успешного старта Amazon заменил практически весь менеджмент, поэтому его решение уйти продиктовано желанием сосредоточиться на благотворительности или подтолкнуть проект по освоению космического пространства. Стив Джобс также мог до сих пор управлять Apple, которая после его смерти не порадовала какими-то революционными решениями. Но инвесторов больше интересует финансовый результат, поэтому у Цукерберга и его команды впереди много времени. У американских властей нет возможностей ограничить его влияние на компанию, поэтому здесь все лежит больше в репутационной плоскости», — считает Шерман.

Уход Безоса многие сравнивают с уходом Гейтса в 2020, в целом похожи и озвучиваемые мотивы – больше времени уделять не операционным вещам, а глобальным и стратегическим, а также тем направлениям, которые они считают для себя сейчас приоритетными – в первую очередь, деятельность своих благотворительных фондов, рассказывает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

«Можно взглянуть на этот факт и принять во внимания возраст всех трех генеральных директоров: Гейтсу – 65, Безосу 57, Цукербергу пока всего 36 лет.

Последний, возможно, еще не чувствует себя готовым так же, как и его «коллеги», повторить путь римского императора Диоклетиана, оставившего власть и свой трон ради выращивания овощей.

Цукерберг полностью ассоциирует компанию с собой, а в условиях происходящих время от времени внутренних управленческих конфликтов внутри Facebook (например, когда акционеры неоднократно требовали разделить должность гендиректора и председателя совета директоров между разными людьми), скорее всего, исходя из его психотипа, у него нет уверенности, что если он уступит хоть толику своих полномочий, компания продолжит двигаться тем курсом, который он для нее определяет. Поэтому он сосредоточил максимальную власть в компании в своих руках и всячески ее оберегает», — заявил Ревский.

По его словам, если рассматривать факт оставления поста генерального директора с точки зрения имиджа, то очевидно, что все три гиганта слишком сильно ассоциируются со своими основателями – это тот случай, когда бренд человека перекрывает бренд компании.

Возможно, одной из многих причин ухода Гейтса и Безоса было в том числе желание сместить акценты с них самих на бренды своих компаний.

«Можно вспомнить множество случаев, когда их действия, даже не имевшие прямого отношения к бизнесу, оказывали сильное влияние на рынки и капитализацию компаний. Теперь такой прямой зависимости точно не будет, и в этом случае они могут чувствовать себя значительно свободнее. А вероятность того, что новые директора смогут повторить их имиджевую значимость – ничтожна. Для Цукерберга пока такой вопрос не стоит – на данный момент подобное положение дел его вполне устраивает», — заключил эксперт.