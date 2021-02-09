«Их цель — опустошить карман»: Apple обвинили в произволе

Разработчик приложений Коста Элефтериу опубликовал несколько критических постов в Twitter, обвинив Apple в несоблюдении собственных правил App Store, из-за чего мошенникам удается распространять собственные приложения в магазине, сообщает The Verge.

Up to now, I've been in the "Apple *wants* to do the right thing" camp. My viewpoint is starting to change.



How to spot a /year scam on the @AppStore, in 5 minutes flat: — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) February 6, 2021

«Раньше я был в лагере «Apple делает все правильно», но теперь мое мнение постепенно меняется», — пишет Элефтериу.

По словам разработчика, в официальном магазине Apple можно найти огромное количество мошеннических сервисов, которые обманывают строгую систему проверки App Store. Часть таких приложений копирует популярное ПО от других разработчиков. Они занимают первые места в списках магазина за счет сфабрикованных положительных отзывов и высоких рейтингов. Затем они пытаются выкачать деньги их пользователя под ложными предлогом платных услуг и подписок.

«Меня удивило то, что многие люди не догадываются об этом. То что сейчас происходит имеет огромные масштабы. В частности, ситуация с мошенничеством в App Store только ухудшается, и система рейтингов и отзывов делает все еще хуже. Это все дает пользователям ложные чувство безопасности и представление о приложении, когда он видит кучу восторженных отзывов», — рассказал Элефтериу, который сам пострадал от действий злоумышленников.

По его словам, масштабы такого мошенничества достигают нескольких миллионов долларов ежегодно.

Пост Элефтериу привлек внимание и других разработчиков, поддержавших его, что только подчеркнуло растущее напряжение между создателями приложений и магазином App Store. Они считают, что рост количества мошеннических сервисов — еще одно доказательство того, что Apple заинтересована только в получении прибыли, и поэтому не стремится предпринять надлежащие шаги для решения проблемы. Одним из тех, кто подхватил историю Элефтериу стал известный критик Apple, основатель Basecamp Дэвид Хайнемайер Ханссон.

«Мошеннические приложения по подписке, которые Apple разрешает в App Store, это какой-то кошмар. Пока они охотятся за законными разработчиками за свой фунт мяса, они позволяют этим гиенам беспрепятственно бродить по саванне», — заявил Ханссон.

The subscription scam apps that Apple allow in the App Store really are bananas. While they're busy hunting legitimate developers down for their pound of flesh, they're letting these hyaenas strive on the savannah unopposed. Twitter — DHH (@dhh) February 8, 2021

Маркетинговый директор мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова отметила, что Apple — монополист, а потому ведет себя подобающе. Компания ставит свои условия, и даже если разработчикам они не нравятся, выбора у них нет: единственный способ получить пользователей из экосистемы Apple — быть опубликованным в магазине App Store.

«При этом Apple, разумеется, утверждает, что все приложения и рекламные материалы проходят строгую проверку, но практика показывает, что это совершенно не гарантия того, что в App Store нет приложений, единственная цель которых — опустошить карман пользователя», — рассказала Алдиярова.

Эксперт отметила, что даже поверхностное изучение приложений в App Store покажет, что в сервисе очень много странных программ: условные «фонарики», которые просят доступы ко всем внутренним службам, разнообразные VPN-сервисы, пользоваться которыми можно только на свой страх и риск, бесполезные антивирусы и многое другое. И если пользователь установит такое приложение, то все его данные, включая пароли, доступы в личные кабинеты, данные карт, личная переписка могут попасть к мошенникам.

«Но и это еще не все. Обратите внимание, как выглядит выдача по вашим запросам. Да, там, разумеется, будут самые релевантные запросу приложения. Но выше прочих окажутся те, которые готовы платить максимальную цену за установку. И вряд ли вы сразу заметите мелкий шрифт, предупреждающий о подписке, которую вам подключат быстрее, чем успеете глазом моргнуть. Зато отключить эту подписку — целая история: пункт об отказе обычно запрятан максимально глубоко и весь процесс занимает немало времени и тратит массу нервов», — объясняет Алдиярова.

По словам эксперта, Apple все это выгодно, так как компания получает 15-30% всех платежей, которые пользователи проводят через их магазин.

«Компания Apple повторяет общую ошибку монополий, не желающих прислушиваться к своим потребителям просто в силу уникальности своего положения: проникнуть в iPhone можно только через дверь App Store. Отсюда и огромная комиссия в 30% для разработчиков, и правила магазина, произвольно изменяемые и применяемые», — считает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

По словам Ревского, ошибка Apple заключается в молчании и отсутствии какой-либо обратной связи, которая бы дала понять, что компания заинтересована в расследовании приводимых фактов и предпримет все усилия для изменения ситуации.

«В этом случае появление различных теорий, от вполне реальных, до совершенно конспирологических, как, например, потенциальный интерес от существования мошеннических приложений в магазине, – просто дело времени. А количество усилий и средств на коррекцию имиджа потребуется в разы больше», — считает эксперт.