Алгоритмы и рекомендации западных IT-сервисов: в чем опасность

Распространение в российских сегментах глобальных социальных сетей информации, призывающей к противоправным действиям, с середины января существенно усилилось и кратно выросло, о чем неоднократно заявляли правоохранительные органы РФ. При этом иностранные интернет-площадки, на которых в основной массе и расходится подобный деструктивный контент, не предпринимают никаких самостоятельных действий, чтобы это пресечь.

Более того, они ссылаются на работу алгоритмов, которые якобы сами определяют показывать тому или иному пользователю информацию о времени и месте проведения той или иной несанкционированной акции или не показывать.

«В самих рекомендательных системах никакой угрозы нет. Их алгоритмы помогают нам не потеряться в обилии товаров и новостей, — говорит в интервью «Газете.Ru» депутат Антон Горелкин. — Проблема заключается в том, что эти системы используют владельцы и руководители крупных социальных сетей для манипулирования общественным мнением. Причем, если раньше они ограничивались коммерческой или культурной сферой, то с недавних пор начали прямо вмешиваться в политику. Классический пример — массовый исход американских республиканцев из Facebook. Людей не устраивает, что рекомендательная система этой соцсети настроена на пессимизацию их высказываний. Также можно вспомнить все ограничения западных соцсетей в отношении российских СМИ».

Угроза от алгоритма

Рецепт тут один: алгоритмы рекомендательных систем должны быть прозрачны и подконтрольны обществу и государству, убежден парламентарий.

Алгоритмы представляют собой серьезную угрозу, поскольку позволяют влиять на пользовательское и социальное поведение, отмечает в свою очередь заместитель генерального директора по правовым вопросам АНО «Институт развития Интернета» Борис Едидин.

«В итоге в перспективе нескольких лет можно получить стандартизированного человека с набором однотипных социальных установок и потребностей. Это звучит странно, но именно к этому ведёт бесконтрольное применение алгоритмов, — подчеркивает эксперт. — Необходимо выстраивать систему общественного контроля за деятельностью владельцев алгоритмов, вводить обязательный аудит таких программ».

Уже не является секретом тот факт, что рекомендательные системы иностранных онлайн-площадок используют персональные данные для того, чтобы навязать определенный тип поведения или услугу, потребность в которых вовсе не определяется желанием покупателя, а зависит от алгоритма, который рассчитывает и пытается предугадать его желания.

И как раз несанкционированный оборот данных позволяет этим алгоритмам обезличивать и обесценивать выбор конкретного человека.

В этом контексте необходимо концептуальное определение отношения государства к приватности и с учётом этого выстраивание новой системы прав и обязанностей в сфере обработки данных, уверен Едидин.

Для защиты интересов гражданина в этой сфере еще очень много предстоит сделать, говорит в свою очередь Антон Горелкин.

Судьба персональных данных

«У вас, как у пользователя Сети, должна быть возможность полностью управлять своими персональными данными. И при злоупотреблениях ими с чьей-то стороны, должна быть понятная схема действий: что, от кого и в каком объеме вы можете требовать. Этого у нас пока нет, работа в данном направлении только началась. Отдельно стоит вопрос о том, как заставить индустрию соблюдать уже принятые законы относительно персональных данных. Особенно это касается иностранных игроков, которые зарабатывают в России на сборе данных наших граждан, но очень прохладно относятся к законодательству», — констатировал парламентарий.

В целом же механизмы модерации интернет-платформ не унифицированы и не до конца прозрачны, что, в случае с иностранными платформами в России, приводит к очевидной ангажированности и проявлению цензуры – общественно-значимый контент удаляется и блокируется, а откровенно деструктивный – пропаганда и призывы к насилию, экстремистский контент, детская порнография или проявления травли в сети – напротив, игнорируются и продолжают находиться в открытом доступе.

Нелояльность западных IT-гигантов

Властям РФ нужно добиваться большей степени лояльности российским законам от всех интернет-компаний, работающих в России, заявляет в этой связи Антон Горелкин.

«Если западные IT-гиганты зарабатывают у нас деньги, они должны открывать здесь полноценные представительства и хранить данные наших граждан на местных серверах, как того требует закон. Нормы, позволяющие требовать от них этого, уже в общем, приняты. Но необходимо претворить их в жизнь», — отмечает депутат.

«На данном этапе целесообразно не увеличивать штрафы, а ввести законодательные стимулы соблюдения законодательства, — заявляет в свою очередь Борис Едидин. — Таким стимулом может быть право граждан на получение безусловной компенсации за использование их персональных данных».

Горелкин же считает необходимым также начать проработку принципов контроля работы рекомендательных систем в социальных сетях и аудиовизуальных сервисах.

«Это, на мой взгляд, ближайшие цели, которых необходимо достигнуть в течение нескольких лет», — подчеркнул он.