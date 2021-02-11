«Фактор хайпа»: Facebook создает аналог Clubhouse

Проект Facebook по созданию продукта, аналогичного приложению Clubhouse, сейчас находится на самых ранних стадиях разработки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в компании. Однако уже известно, что будущий сервис будет базироваться на «комнатах» для проведения аудиочатов — ключевой функции Clubhouse.

«Мы связываем людей с помощью аудио- и видеотехнологий в течение многих лет и всегда изучаем новые способы улучшить этот опыт для людей», — заявил представитель Facebook.

Clubhouse — это социальная сеть, которая была основана в прошлом году предпринимателями Полом Дэвисоном и Роханом Сетом. Она сразу же завоевала признание среди элиты Кремниевой долины — попасть в нее можно только по приглашению зарегистрированного пользователя.

В начале 2021 года, после того как в Clubhouse появились Марк Цукерберг и Илон Маск, популярность Clubhouse среди массового пользователя стала расти. Так, по данным The New York Times, сейчас приложение занимает первое место в рейтинге App Store в таких странах, как Германия, Италия, Япония и Турция.

Пока в Facebook официально не подтвердили информацию о разработке аналога Clubhouse, однако корпорация уже давно известна тем, что часто копирует функции своих конкурентов, которые привлекли большое количество новых пользователей. Например, Instagram Stories — это копия аналогичной функции в Snapchat, а функция Reels предназначена для того, чтобы составить конкуренцию TikTok.

Теперь, когда Clubhouse со своими аудиочатами стал трендом на рынке, от Facebook вполне можно ожидать проекта, созданного по подобию конкурента.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман считает, что копирование функций других сервисов — нормальная практика для технологических компаний.

«Сториз» в Instagram появились после успешного запуска Snapchat, затем там же появился видеоформат для конкуренции с YouTube. Насколько будет популярен Clubhouse и выйдет ли он за рамки хайпа после неожиданного выступления Илона Маска, пока непонятно, но Facebook в данном случае следует за трендами», — рассказал эксперт.

По мнению Шермана, корпорация может модифицировать свой чат, который уже стал общим для всех его приложений, и внедрить в него аудиоформат.

«Логика здесь железная — зачем Марку Цукербергу выступать на платформе конкурентов, если можно общаться у себя в социальной сети и переманить сюда других знаменитостей? С финансовыми ресурсами социальной сети сделать это реально, тем более сейчас, когда Clubhouse еще не вырос в многомиллиардное предприятие.

Но здесь есть фактор хайпа, который невозможно предсказать.

Люди могут проигнорировать функции в Facebook и идти в Clubhouse, потому что это модно, нужно получить приглашение и стать причастным к новому веянию, тогда как детище Цукерберга уже давно стало мейнстримом»,— заявил Шерман.

Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров также отметил, что намерения компании Цукерберга абсолютно ожидаемы.

«Facebook уже объединил более двух миллиардов человек, там создано множество сообществ. Было бы логично уже действующим комьюнити предложить «голосовые комнаты». Не исключаю, что в будущем Clubhouse вообще могут купить, как часто бывает с успешными стартапами. Может, покупателем и будет Facebook, кто знает», — заключил Табуров.