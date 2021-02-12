Удалить немедленно: эксперты назвали самые вредные приложения

Владельцы мобильных телефонов нередко устанавливают на свои гаджеты мобильные приложения, которые призваны «прокачать» устройство, но на самом деле являются либо не оказывают никакого влияния, либо являются вредными или даже опасными, сообщает «Российская газета».

Среди таких сервисов издание выделяет, например, определители номеров вроде GetContact и Truecaller, которые, с одной стороны помогают определить имя звонящего с неизвестного номера человека, но точно также сливают ваши персональные данные, а заодно получают полный доступ к телефонной книге со всеми контактами.

Кроме того, существуют сторонние приложения для экономии заряда батареи, но смысла в них немного — они могут отключить сервисы, которые потребляют больше всего энергии, но те скорее всего самостоятельно включатся снова, тем самым «съедая» еще больше ресурсов телефона.

К бесполезным приложениям также были отнесены «очистители памяти», которые отключают запущенные приложения для снижения нагрузки на оперативную память.

Издание также не рекомендует пользоваться фонариками, существующими в виде отдельного приложения, а не встроенной функции в смартфон. Такие сервисы часто запрашивают большое количество разрешений на доступ к внутренней системе смартфона, что негативным образом влияет на кибербезопасность. Угрозой со стороны хакеров и других мошенников также были объявлены сторонние сканеры QR-кодов и документов.

В современных смартфонах на уровне системы встроен отлаженный функционал по оптимизации системных ресурсов приложения, поэтому программы для настройки экономии заряда и очистки памяти не актуальны уже более пяти лет, соглашается директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин. При этом некоторые сервисы, которые все же могут быть полезны пользователю, обладают возможностью запрашивать абсолютно не нужные им для работы разрешения.

«Важно обращать внимание на лицензионное соглашение, в котором разработчик указывает, какие данные будут использованы сервисом», — порекомендовал Пятунин.

Насколько полезны вышеобозначенные приложения, зависит от личных, индивидуальных потребностей человека, считает руководитель отдела вирусных аналитиков в компании Avast Ондржей Дэвид.

«Такие приложения, как Caller ID, GetContact и Truecaller, иногда могут быть полезны пользователям, если их номера были где-то в общедоступных площадках, или для регионов, где распространены мошеннические/спам-звонки.

Что касается приложений для оптимизации устройства, в настоящее время Android имеет множество встроенных функций для этой цели. Кроме того, большинство телефонов Android уже имеют встроенный фонарик. В этом случае я не вижу причин для установки стороннего приложения», — заявил Дэвид, добавив, что на всякий случай необходимо пользоваться антивирусом, который будет следить за вредоносной активностью приложений.

Стоит отметить, что зловредные, рекламные и нежелательные приложения могут мимикрировать под самые разные типы программ, чаще всего – под наиболее популярные, например, фонарики, банковские приложения, сервисы для онлайн-знакомств, игры, поэтому оценить общий уровень безопасности отдельных типов приложений достаточно трудно, считает исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. Однако есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание.

«Несомненно, большую угрозу представляют приложения на неофициальных площадках – они все еще остаются основным вектором заражения мобильных устройств. Такие программы зачастую не проходят никакой модерации и не исследуются на предмет наличия зловредного кода. Поэтому скачивать приложения стоит только с официальных ресурсов разработчиков и магазинов приложений», — заявил эксперт.

С приложениями, которые для корректной работы получают доступ к личным данным, также следует быть внимательными, добавил Чебышев. Здесь важно уделить немного времени пользовательскому соглашению и проверке информации о сервисе в сети.

«Например, сегодня популярны определители номера: они действительно помогают экономить время и нервы, подсказывают, звонит ли вам спамер или мошенник. Однако надо понять, передают ли такие (и вообще любые другие приложения) личные данные пользователей третьим лицам.

Зачастую у тех же определителей номера есть база данных, которая работает независимо от телефонной книги пользователя. Однако к некоторым подобным программам с точки зрения легитимности может возникнуть вопрос: в их пользовательском соглашении указывается, что приложение может передавать личные данные пользователя третьим лицам. Конечно, с одной стороны, человек сам дает согласие на раскрытие личных данных, с другой стороны, он также раскрывает личные данные других людей, которые записаны в его телефонной книге, без их согласия. Этого, конечно, делать нельзя», — заключил собеседник «Газеты.Ru».