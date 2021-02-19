Единственная в своем роде вещь: мем Nyan Cat продается на аукционе

Создатель Nyan Cat решил продать культовую gif-анимацию на аукционе как единственное в своем роде произведение криптоискусства, сообщает The Verge.

В апреле Nyan Cat исполняется 10 лет, и по этому случаю автор мема Крис Торрес переделал оригинал и собирается продавать ремастер как криптоарт через платформу Foundation.

«Nyan Cat — это название анимации, загруженной 2 апреля 2011 года, и ставшей вирусной интернет-сенсацией. Дизайн Nyan Cat был вдохновлен моим котом Марти, который «пересек радужный мост», но его дух продолжает жить. Я являюсь оригинальным художник анимации и переделал изображение к 10-летнему юбилею. Владение Nyan Cat дает +10 к харизме, +10 к удаче и +15 к счастью», — гласит описание ремастера.

На момент написания материала, гифка предлагается по цене в $25 тысяч.

Криптоискусство — это цифровое творчество, фото, арт или видео, подлинность которых подтверждается с помощью технологии блокчейн.

Произведения криптоискусства обычно продаются за токены или, как их еще называют, NFT (non-fungible token, или невзаимозаменяемый токен). Отличительной чертой NFT является уникальность, другими словами, их невозможно скопировать. Именно они и подтверждают право собственности на произведение.

Сам по себе токен — явление не редкое, но он может содержать в себе файл, обычно формата jpeg или mp4, придающий объекту уникальность и подтверждающий подлинность, именно это и является основой криптоискусства, создающей его ценность.

Другими словами, токен становится материальной вещью, которую потом можно обменять или продать.

Неудивительно, что художники используют эту технологию, так как цифровое искусство напрямую связано с интернетом, где любой файл можно скопировать. Из-за этого цифровые арт-объекты невозможно ограничить в количестве, и они теряют свою ценность.

В последнее время, этот вид искусства набирает популярность, и сейчас существует несколько цифровых площадок с криптоартом, например, Zora, SuperRare, и Nifty Gateway. На этих сервисах коллекционеры могут купить или продать цифровые работы.

Так, в прошлом году художник Beeple продал серию работ на общую сумму более $3,5 млн, а в декабре музыкант Deadmau5 продал тысячи цифровых значков, наклеек и других коллекционных предметов.

Foundation, с помощью которого Крис Торрес продает Nyan Cat, это один из самых «молодых» сервисов криптоискусства. Он был создан всего несколько недель назад, и на нем уже было продано цифровых арт-объектов на $410 тысяч.

«Возможность заявить о том, что вы коллекционер и покровитель художника, несет в себе определенный престиж, который привлекает людей», — сообщила глава Foundation Линдси Говард.

Покупатели таких работ получают привилегии личного владения цифровым искусством, а также могут размещать арт-объект на собственной интернет-странице или в виртуальном музее. Можно сказать, что, в каком-то смысле, покупатель покупает право хвастаться наличием объекта искусства.

При этом сами художники сохраняют все творческие права и интеллектуальные права на работу.

«На текущий момент мы можем наблюдаем некий бум. Художники наконец-то получают плату за работу, которую они когда-то разместили в интернете», — заявила Говард.

Создатель Nyan Cat Крис Торрес говорит о том, что криптоискусство предлагает создателям мемов способ получать прибыль от работы, которая ранее свободно распространялась по сети.

«Это дает силу художнику. Он изначально владеет произведением искусства, а затем может продать его и напрямую монетизировать, получив признание за свою работу», — сказал Торрес.

Как только этот ремастер будет продан, Торрес не планирует еще раз переделывать оригинальный образ Nyan Cat, так что владеть культовой «гифкой» будет только один человек.

«Я думаю, это здорово, знать, что ты владеешь единственной в своем роде вещью. И я действительно верю в то, что Nyan Cat — что-то особенное», — заключил автор мема.