Могут читать переписки: WhatsApp сомневается в честности конкурентов

На этой недели WhatsApp официально признался в том, что отдел коммуникаций с клиентами совершил ошибку, когда компания объявила о внедрении новых правил по передаче личных данных пользователей в пользу корпорации Facebook, сообщает портал Mashable.

«Мы много думали над тем, как мы могли бы лучше объяснить свою позицию. Мы хотим, чтобы все знали, что мы всегда выступали за сквозное шифрование и стремились обеспечивать конфиденциальность и безопасность наших пользователей... Теперь мы планируем делать гораздо больше для того, чтобы наша позиция была предельно ясна пользователям», — уверяет компания.

Заявление, в первую очередь, было призвано успокоить пользователей, обеспокоенных новыми правилами WhatsApp. Согласно им, мессенджер должен отправлять некоторые пользовательские данные в свою материнскую компанию Facebook. При этом новая политика является обязательной для всех, кто хочет продолжать пользоваться мессенджером, — отказаться от нее нельзя.

Очевидно, что мессенджер хочет убедить своих пользователей в том, что любые проблемы, которые связаны с новой политикой конфиденциальности, это вина неправильной PR-кампании сервиса.

По мнению WhatsApp, именно неточное и неаккуратное сообщение об изменениях вызвала негативную реакцию пользователей.

Компания в очередной раз дала подробное описание обновлений политики конфиденциальности и заявила, что не планирует отказываться от введения новых правил.

«В течение следующих недель в WhatsApp появится баннер с дополнительной информацией, ознакомиться с которой наши пользователи смогут в удобном для себя темпе. Кроме того, мы предоставили более подробную информацию, которая поможет развеять сомнения наших пользователей», — заявляет WhatsApp.

Стоит напомнить, что в январе, когда стало известно о будущих изменениях политики, мессенджер столкнулся с критикой в своей адрес. Более того, многие пользователи стали покидать сервис и «переселяться» в аналогичные приложения, такие как Signal и Telegram. Причиной этому послужил их статус «более конфиденциальных и приватных» мессенджеров.

В своем заявлении WhatsApp утверждает, что пользователям не стоит беспокоиться о своей безопасности, так как сервис по умолчанию использует сквозное шифрование, и не собирается от него отказываться.

Кроме того, мессенджер не упустил возможность сделать выпад в сторону своих конкурентов, переманивших клиентов WhatsApp. Так, сервис подверг сомнению утверждения Signal и Telegram о том, что он не имеют доступа к перепискам клиентов.

«Мы знаем, что некоторые из наших конкурентов необоснованно заявляют, что у них нет доступа к сообщениям их пользователей. Нужно иметь в виду следующее: если приложение не предлагает сквозное шифрование по умолчанию, это значит, что владельцы приложения могут читать ваши сообщения. Другие заявляют о превосходстве своих приложений на том основании, что они требуют от пользователей меньше информации, чем WhatsApp. Мы же считаем, что пользователям нужны надежные и безопасные приложения. Именно этого принципа мы придерживаемся», — заявил WhatsApp.