«Замечательные члены сообщества»: кто изображен на иконке Clubhouse

Clubhouse — закрытая социальная сеть, попасть в которую можно исключительно по приглашению другого пользователя. После того, как там появились Илон Маск и Марк Цукерберг, платформа стала резко набирать популярность и, как следствие, туда рванула волна новых пользователей.

Помимо входа по инвайтам, у социальной сети есть еще одно важное отличие — у нее нет официального логотипа.

Вместо него на иконке приложения появляются лица людей, которые постоянно меняются. Как рассказали создатели Clubhouse в своем Twitter-аккаунте, эти люди — пользователи сервиса.

«С каждым крупным обновлением приложения мы меняем нашу иконку, чтобы выделить одного из многих замечательных членов сообщества», — написали создатели приложения, когда вновь сменили изображение.

Некоторым пользователям не нравится такая политика платформы — они не понимают, зачем разработчики ставят на иконку лица людей. Другие уверены, что это неудобно, потому что часто «теряют глазами» приложение на своих гаджетах из-за частой смены значка.

«Иконка — это проблема юзабилити этого сервиса, как мне кажется. Я не могу найти приложение Clubhouse, потому что значок всегда меняется. Нужна какая-то форма брендинга», — пишет Twitter-пользователь @stephmencarelli.

Некоторые смены логотипа и вовсе привели к тому, что разработчиков обвиняли в расизме. «Они реально сменили темнокожего на иконке приложения во время Месяца афроамериканской истории?» — возмутился @qweenABO.

Тем не менее руководство сервиса продолжает придерживаться именно такой концепции в отношении своего логотипа, и за все время своего недолгого существования (Clubhouse был запущен в 2020 году), приложение сменило много «лиц».

Так, в середине февраля на пике популярности сервиса на логотипе располагался Bomani X — гитарист, а также ведущий канала Cotton Club в Clubhouse.

With each major app update, we change our icon to spotlight one of the many incredible members of the community.



Today we celebrate the inimitable @IamBomaniX, host of the #CottonClub! On behalf of the Clubhouse community, thank you for all that you do! (: @TheArtHype) Twitter — Clubhouse (@joinClubhouse) December 11, 2020

Во время локдауна Bomani X пытался понять, как он будет развиваться в творчестве дальше. Он присоединился к приложению в июле 2020 года, и начал играть на гитаре в комнатах, в которые он заходил. Затем он сам начал создавать такие комнаты для сольных концертов или игры с другими музыкантами.

«Я вкладывал время и энергию в то, чтобы принести радость сообществу Clubhouse. Мы все показали, что этот аудиосервис может быть использован не только для разговоров, но и для уникальных впечатлений », — сказал музыкант.

Также на обложке появлялся музыкант King Kiko, который запустил в приложении канал The 99 Problems, где он занимался политической агитацией на американских выборах.

На иконке приложения успела побывать и адвокат Джули Вена. Она рассказывала другим пользователям Clubhouse о музыке и праве, кроме того, девушка активно взаимодействует со своими слушателями и даже дает им юридические консультации.

Еще одним лицом приложения была ведущая технологических подкастов WeAreLATech и WomenInTechShow Эспрее Девора. Она открыла комнату The Delivering Happiness, где пользователи собираются вместе, чтобы вдохновлять и поддерживать друг друга.

Когда Девора появилась на иконке, девушка даже написала статью в блоге о том, как для нее важно быть лицом Clubhouse.

«Моя любимая вещь на сегодняшний день в Clubhouse — это друзья, которых я завела там за такое короткое время. Это меня поражает. Они все такие искренние. Теперь, благодаря этому невероятному приложению, в Twitter просто недостаточно места, чтобы упомянуть всех прекрасных людей. Пару недель назад я стал «лицом» Clubhouse и была потрясена», — пишет девушка.

Кроме того, в блоге девушка описала процесс того, как люди попадают на обложку сервиса. По ее словам, предложение поступает от разработчиков Clubhouse, которые сами выбирают будущее лицо сервиса.

На момент публикации заметки на иконке Clubhouse изображен инди-поп-музыкант из Лос-Анджелеса Аксель Мансур. В декабре 2020 года Мансур создал в приложении комнату Lullaby Club, где он каждый вечер поет колыбельные, помогая другим пользователям сервиса засыпать.

«Вау! Все началось с пения колыбельных с парочкой друзей в Clubhouse, и вот я уже здесь! Прямо на иконке! Спасибо Clubhouse за эту возможность, вы самые крутые!» — именно так Мансур отреагировал на новый значок приложения.