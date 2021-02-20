Расширяет ассортимент: Apple создает накладной аккумулятор

Apple работает над созданием накладного аккумулятора для последней линейки iPhone, сообщает Bloomberg.

Дополнительный съемный аккумуляторный блок будет прикреплен к задней панели смартфона с помощью магнитной системы MagSafe, встроенной в модельный ряд iPhone 12. Ее также можно использовать для сопряжения с другими «яблочными» аксессуарами, например, с чехлами.

По словам источников, близких к Apple, внутреннее тестирование аксессуара показало, что магнитная система обеспечивает прочное крепление, так что зарядный блок не будет слетать со смартфона.

У компании уже есть похожий аксессуар: чехол со встроенной батареей Apple Smart Battery. Новое устройство будет отличаться от него тем, что не будет обеспечивать защиту от ударов или других внешних воздействий и предназначено только для подзарядки устройства.

Что касается дизайна будущего аккумулятора, известно, что некоторые прототипы устройства были выполнены из белого прорезиненного материала.

Как уверяет источник, разработка данного продукта ведется уже около года, его выход должен был состояться в течение нескольких месяцев после презентации iPhone 12.

Однако на этапе разработки не все проходит гладко. У компании появились проблемы с программным обеспечением— при подключении дополнительного аккумулятора к iPhone, на экране появлялось уведомление о перегреве батареи, а также возникали проблемы при переключении на устройство с iPhone в чехле и без него.

Учитывая это, есть вероятность того, что в конечном счете выход устройства может быть отложен на неопределенный срок или отменен, как было с ковриком для беспроводной зарядки AirPower.

Аксессуары и носимые устройства Apple начали приносить компании все больше дохода. Как сообщает Bloomberg, на их долю пришлось $13 млрд, или 12% от общего объема продаж в прошлом квартале.

Стоит отметить, что такой вид аккумулятора — не инновация. Так, другой производитель электроники — Motorola — выпустила модульный телефон Moto Z со сменными задними панелями, среди которых была и батарея. Она прикреплялась к задней панели телефонов Moto Z с помощью магнитов и добавляла до 16 часов автономной работы. Однако особой популярности среди покупателей аксессуар не снискал.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что новая «яблочная» разработка — просто новый вариант привычного беспроводного аккумулятора.

«Единственное отличие от предыдущих версий: он – магнитный. Многие компании давно выпускаю беспроводные зарядные устройства, а китайские концерны уже работают и обещают скоро выпустить внешний аккумулятор для всех электронных устройств в доме. Вот это будет действительно новое устройство, которое обещает зарядку всего и вся, начиная от смартфона, заканчивая компьютером, планшетом и телевизором.

Так что Apple, по большому счету, ничего принципиально нового не предлагает.

Компания с помощью этого решения расширяет ассортиментную линейку и не более», — считает эксперт.

Apple планирует и дальше развивать эко-систему беспроводной зарядки MagSafe и рассматривает возможность выпуска других аксессуаров, например, крепления для автомобиля, однако этот продукт еще не вошел в официальную разработку.

С момента выпуска аксессуары MagSafe столкнулся с несколькими проблемами. Так, в прошлом месяце Apple предупредила о том, что смартфоны линейки iPhone 12 могут мешать нормальной работе имплантируемых медицинских устройств из-за наличия в них магнитов.