Эффект Илона Маска: как мемы с Reddit влияют на акции Tesla

Динамика цен на акции производителя электроавтомобилей Tesla связана с обсуждением компании в социальных сетях и форумах, например, Reddit. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на исследование Barclays.

«Мы с ужасом выяснили, что мемы в интернете могут оказывать большее влияние на акции Tesla, чем основные рыночные показатели», – пишут аналитики Barclays Райан Прекло и Брайан Джонсон.

Исследователи проанализировали сабреддит [подраздел в Reddit] Wall Street Bets, участники которого обсуждают торговлю акциями. В результате была выявлена зависимость между увеличением количества упоминаний Tesla в сообщениях пользователей и последующим повышением цен на акции компании спустя несколько дней.

В Barclays добавили, что ситуация с компанией Маска в последнее время была настолько динамичной, что существует слишком мало примеров, чтобы быть уверенным в стабильной связи между публикациями в Wall Street Bets и доходностью акций Tesla.

Впрочем, учитывая предыдущие примеры в истории компании и ее генерального директора, никто не удивится, если находка Barclays окажется не следствием удивительного совпадения, а суровой реальностью. В начале февраля Илон Маск своими твитами вызвал рост стоимости Dogecoin — забавной шуточной криптовалюты, названной в честь интернет-мема Doge (рус. «Доге»). Миллиардер публиковал забавные картинки, связанные с криптовалютой, и после поддержки со стороны Маска цена Dogecoin увеличилась на 50%.

Стоит отметить, что «магия» Маска работает и в обратную сторону.

В конце прошлой недели глава Tesla в своем Twitter-аккаунте выразил мнение о том, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум являются завышенными.

По его словам, цифровая валюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. При этом она также подвержена запоздалым откликам и ошибкам, как и любая система данных.

«Учитывая все это, [цены на] биткоин и эфириум кажутся высоковатыми», — написал Маск в соцсети.

Этот твит привел к резкому падению биткоина на бирже и, как следствие, снижению цен на акции Tesla — недавно автопроизводитель вложил в эту криптовалюту $1,5 млрд. Из-за этого Илон Маск потерял $15 млрд всего за одни сутки, уступив место богатейшего человека мира создателю Amazon Джеффу Безосу.

По словам Вадима Меркулова, директора аналитического департамента «Фридом Финанс», выявленная аналитиками Barclays взаимосвязь очевидно является следствием популярности Маска в социальной сети Twitter и на различных форумах, в том числе и Reddit.

«Если бы аналитики сделали более глубокий анализ по новостям и пытались проанализировать сентимент новостного потока по компании, то возможно корреляция бы увеличилась. Такой вывод можно сделать исходя из последних событий, связанных с акциями GameStop — на Уолл-стрит уже начали появляться вакансии sentiment trader [трейдер, который оценивает настроение на форумах по типу Reddit]. К сожалению, для аналитиков и инвестиционных профессионалов это усложняет процесс фундаментальной оценки компании. Например, Tesla сильно опережает консенсус в $609 при текущей цене в $730 после 20% коррекции. Несмотря на это, компания остается фаворитом среди ритейл-инвесторов благодаря правильному пиару со стороны компании и, в особенности, Илона Маска», — заключил Меркулов.