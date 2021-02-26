Не то, чем кажется: почему режим инкогнито не гарантирует приватность

Адвокаты Google практически не вылезают из залов американских судов — IT-гиганта постоянно обвиняют в чрезмерном сборе данных пользователей своих сервисов. В четверг в калифорнийском Сан-Хосе произошло очередное заседание, на котором окружная судья Люси Кох выразила свое возмущение тем, что приватный режим браузера, который также называют «инкогнито», является не более чем уловкой и обманом.

Как сообщает Bloomberg, в рамках заседания адвокат со стороны пользователей Аманда Бонн заявила о том, что режим «инкогнито» дает лишь ложную надежду на то, что человек получает больше контроля над своими персональными данными: «В реальности же Google утверждает, что мы практически ничего не можем сделать, чтобы компания перестала собирать нашу информацию, и мы должны иметь в виду, что именно этим они и занимаются».

Что же на самом деле представляет собой режим инкогнито, который присутствует во многих браузерах? Как рассказал «Газете.Ru» консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов, все гарантии, которые пользователю дает режим инкогнито, как правило, отображаются в браузере в момент открытия пустой вкладки в этом режиме.

Например, в Google Chrome не будет сохраняться следующая информация: история браузера, файлы cookie и данные сайтов, сведения, которые вы указываете в формах. При этом ваши действия будут видны сайтам, которые вы посещаете, вашему системному администратору и интернет-провайдеру.

«Таким образом, режим инкогнито используется для открытия нескольких пользовательских сессий, например, авторизация двух разных учётных записей в одной социальной сети. Режим инкогнито также позволяет сохранить приватность только среди локальных пользователей браузера, установленного на одном компьютере, т.е. скрыть посещение страниц и историю браузера от другого человека, который пользуется этим браузером за тем же самым устройством. При использовании корпоративной, общественной или грамотно администрируемой домашней сети информация о посещенных адресах и даже заполняемые поля могут быть сохранены и затем отслежены», — пояснил Карманов.

В восприятии пользователей существует путаница — большинство считает, что при выходе в сеть в режиме инкогнито в Google Chrome данные о пользователе не обрабатываются, сообщил директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

Однако на самом деле это не так.

«Google по-прежнему видит IP-адрес и Mac-адрес пользователя, то есть интернет-узел и идентификатор устройства. Более того – в режиме инкогнито посещаемые сайты также продолжают видеть IP-адрес пользователя», — заявил Чернов.

Режим инкогнито в Google Chrome позволяет минимизировать цифровые следы, которые оставляет пользователь в сети, посещая различные ресурсы. Он дает возможность разделить историю посещения веб-страниц и cookie – это значит, что в режиме инкогнито и в обычном режиме они будут разными, поясняет Чернов. При этом завершив сессию в режиме инкогнито, все это удалится в автоматически.

«Первой компанией, которая предложила функцию приватного просмотра контента, была Apple в браузере Safari. Сейчас опция доступна в Firefox, Opera, Mozilla и других, но нужно понимать, что все компании называют ее по-разному и наделяют ее разными возможностями. Например, в некоторых браузерах не разделяется история поиска между стандартным и приватным режимами, а только удаляются cookie», — отметил эксперт.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, почему режим инкогнито не работает должным образом, ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс ответил, что «должный образ» можно понимать по-разному, и это зависит от конкретного человека.

«Некоторые пользователи могут предполагать, что режим инкогнито скрывает их данные от всех. Например, от другого человека, который потом будет использовать устройство (и это правда, в этом режиме не остается файлов cookie и следов в истории браузера), но на этом все. Еще многие думают, что инкогнито скрывает их информацию, например, от веб-сайтов, но нет, режим инкогнито вам в этом не поможет», — подтвердил Корронс.

По его словам, режим инкогнито полезен, когда приходится работать на общем ПК.

«Так как вы можете быть уверены, что ваши учетные данные или другая информация, которую вы вводите в веб-формах, не будут сохранены.

Некоторые люди, тем не менее, путают режим инкогнито с VPN и программами для защиты от отслеживания и думают, например, что в режиме инкогнито во время посещения сайта невозможно узнать, где находится компьютер.

Но это неправда, режим инкогнито совершенно не скрывает такую информацию», — заключил эксперт.