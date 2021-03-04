Фото покинули чат: в WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp может появиться новая полезная функция, сообщает портал The Next Web со ссылкой на WABetaInfo. Речь идет об автоматическом удалении всех фотографий, которыми поделился пользователь.

Сообщается, что функция появится как на устройствах на базе Android, так и на гаджетах, поддерживающих iOS.

При включении этой опции изображения, которые использовались в ходе беседы, будут исчезать при выходе юзера из чата.

Такой же режим в настоящий момент можно найти в «Директе» Instagram — у пользователя есть возможность активировать его при общении в личных сообщениях.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. Twitter — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Если функция исчезающих фото будет включена, то все участники беседы потеряют возможность сохранить изображения из чата в память своего смартфона. Переслать их в другие мессенджеры или социальные сети тоже не получится — иначе в этом режиме не было бы особого смысла.

Однако небольшая лазейка здесь все-таки есть — в мессенджере все еще не предусмотрена фиксация факта фотографирования экрана.

Иными словами, вы никогда не узнаете о том, что ваш собеседник решил сделать скриншот переписки.

Это очевидно ослабляет функцию автоматического удаления изображения, но, так как режим все еще находится в стадии тестирования, не исключено, что эта проблема будет каким-то образом исправлена к публичному релизу.

В ноябре прошлого года администрация WhatsApp представила функцию самоуничтожающихся сообщений.

«Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно», — так прокомментировало новый режим руководство сервиса.

После включения новой функции сообщения в индивидуальных чатах будут автоматически удаляться спустя семь дней после публикации. Самоудаляющиеся сообщения могут быть полезны, если пользователю нужно отправить персональную информацию, например личные фотографии или банковские данные, которые не должны долгое время храниться в переписке.

Однако многих пользователей смутил срок, после которого переписка будет удалена — он составил целых семь дней.

Например, в Telegram для самоуничтожение можно установить таймер от 1 секунды до 1 недели. В WhatsApp же этот срок фиксированный, и изменить его никак нельзя.

В самом WhatsApp объяснили, почему эта функция была реализована именно так.

«Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны», — говорится в официальном сообщении администрации.

В мае 2021 года в WhatsApp будет обновлена политика конфиденциальности, которая является обязательной к принятию для всех пользователей мессенджера. Ранее «Газета.Ru» объясняла, что будет с теми, кто откажется согласиться на новые условия пользования.