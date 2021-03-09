Нарушают законодательство: Роскомнадзор взялся за Telegram-ботов

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты, которые собирают пользовательские данные россиян, так как счел их деятельность незаконной, сообщило издание «Коммерсантъ».

Ведомство направило уведомление руководству мессенджера с требованием об ограничении работы сервисов.

Такие боты позволяют другим пользователям получать собранную информацию по запросу. В ведомстве считают, что их деятельность нарушает закон «О персональных данных».

Кроме того, Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы, чтобы найти лиц, причастных к распространению конфиденциальных сведений.

Telegram-боты выступают в роли поисковых систем по открытым базам данных. Они могут находить персональную информацию о россиянах а затем выдавать их по запросу пользователя.

Сейчас в мессенджере Павла Дурова можно найти десятки таких сервисов, среди них — «Глаз Бога», «Архангел», Smart Search Bot и AVinfoBot. Эти и подобные боты принимают плату за свои услуги.

Так, например, «Глаз Бога» принимал платежи через «Юмани», Qiwi, FreeKassa и Robokassa, а ВТБ являлся банком-эквайером. В ВТБ заявили, что готовы провести проверку, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей работе с площадкой.

Как сообщает «Ъ», годовой доход таких сервисов составляет около 200 млн рублей.

Стоит отметить, что 6 марта «Глаз Бога» был отключен от всех агрегаторов платежей. Тогда в сервисе появилось уведомление о том, что баланс нельзя пополнить до 9 марта, и до этой даты он будет полностью бесплатным.

«В марте вступили в силу новые законы и поправки, но мы уже работаем с юристами над решением этих вопросов», — сказано в сообщении.

Дело в том, что в марте в силу вступил закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных. Теперь размещение и распространение опубликованной в сети информации о пользователях без их согласия запрещены.

По словам опрошенных изданием экспертов, штрафы и блокировки могут не помочь в борьбе с ботами, так как взыскание в размере 6 тыс. рублей слишком маленькое, а блокировку легко обойти.

Однако введение уголовной ответственности за нарушение правил обработки персональных данных может снизить популярность ботов. На текущий момент администрация сервисов может быть привлечена к уголовной или административной ответственности только в том случае, если боты получили данные, касающиеся личной жизни пользователей, из закрытых источников и без их согласия.

Ранее стало известно, что подобные социальные боты пользуются особой популярностью среди мошенников. Злоумышленники получают доступ к персональным данным, включая логины и пароли, которые собирают сервисы, а затем они отправляют пользователю электронное письмо, где шантажируют и обещают раскрыть деятельность жертвы в сети.