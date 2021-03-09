Рупия миллиард бережёт

Индийские порядки

В конце февраля, как сообщает The Times of India, индийские правительство объявило о введении новых требований к социальным сетям и стриминговым сервисам. Представленное законодательство обязывает интернет-площадки раскрывать первоисточник противоправных постов по запросу регулятора или решению суда. Эти правила действуют в отношении публикаций, содержащих угрозу суверенитету и целостности Индии, госбезопасности, общественному порядку, а также международным связям страны. Кроме того, пристальное внимание должно уделяться сообщениям, содержащим информацию об изнасилованиях или другой явно выраженный сексуальный контент.

В стране вводится трехуровневая система для урегулирования претензий к онлайн-платформам.

Во-первых, администрацией соцсетей должен быть назначен представитель, имеющий индийское гражданство. Интернет-платформы будут обязаны иметь ответственного за круглосуточный контакт с властями, а также специалиста, отвечающего за непрерывный прием и рассмотрение жалоб, поступающих от пользователей. Контактная информация всех трех должностных лиц должна в обязательном порядке размещаться на странице интернет-ресурса. ИТ-компаниями будет необходимо открыть официальное представительство в Индии и ежемесячно публиковать отчет о количестве полученных запросов и предпринятых действиях. В новых правилах также прописаны сроки, в которые уполномоченные лица должны будут реагировать на претензии или блокировать спорную информацию.

Во-вторых, претензии к цифровым площадкам будет рассматривать орган общественного контроля, который может быть возглавлен бывшим судьей или другим авторитетным человеком. Он также будет составлять рекомендации для работы социальных сетей.

И, наконец, за публикуемым контентом будет «присматривать» само Министерство информации Индии.

При этом, как сообщает издание, министр информационных технологий Рави Шанкар Прасад и министр информации и радиовещания Пракаш Джавадекар приветствовали ведение бизнеса в Индии иностранными ИТ-компаниями и высоко оценили их популярность у большого числа пользователей. Однако, официальные представители Индии также отметили важное значение, которое имеет государственное регулирование социальных сетей. Прасад подчеркнул, что новые правила позволят избежать двойных стандартов при модерации контента со стороны Facebook и Twitter.

Ранее министр информационных технологий раскритиковал обновление политики обработки персональных данных пользователей, которую попытался принять принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp. Согласно заявлению Прасада, «WhatsApp, Facebook или любая другая цифровая платформа может вести бизнес в Индии, но должна делать это таким образом, чтобы не ущемлять права индийцев, которые пользуются ее услугами».

В целом, законодательные инициативы Индии совпадают в своих ключевых требованиях с аналогичными изменениями в законодательстве России, Турции и других государств, стремящихся обезопасить собственные цифровые рынки от чрезмерного давления иностранных ИТ-корпораций.

В поисках золотого миллиарда

По мнению TechCrunch, изменения в государственном регулировании ИТ-платформ в Индии ставят новые задачи перед американским бигтехом, который считает третью по величине экономику Азии (после Китая и Японии) ключевым направлением зарубежного развития. Однако, несмотря на ужесточение правил в сфере Интернета и информационных технологий, Кремниевая долина не намерена покидать перспективный индийский рынок.

В последнее десятилетие страна стала главным вектором роста для технологических компаний США, что обусловлено стремлением Google, Facebook и других ИТ-гигантов «найти следующий миллиард пользователей». По данным Рави Шанкара Прасада, число индийских пользователей WhatsApp на сегодняшний день составляет 530 млн человек – больше, чем где-либо в мире, аудитория YouTube насчитывает 448 млн зрителей, Facebook – 410 млн, Instagram – 210 млн, Twitter – 17,5 млн.

В свою очередь, Twitter недавно провел переговоры о покупке индийского стартапа ShareChat, занимающегося разработками в области социальных сетей. Стартап, имеющий более 160 млн пользователей, доступен на 15 индийских диалектах и пользуется активным спросом в небольших городах или поселках. Приобретя его, Twitter намеревался расширить свое присутствие в стране и создать глобального конкурента китайскому TikTok, заблокированному в Индии из-за конфликта с Поднебесной.

Twitter предлагал купить ShareChat за $1,1 млрд и уже взял на себя дополнительные инвестиции в размере $900 млн.

Несмотря на то, что сделка так и не состоялась, запрет на TikTok продолжает вызывать живой интерес транснациональных ИТ-корпораций гигантов, заставляя их попробовать свои силы в формате коротких видео. Так, в качестве одного из основных инвесторов индийского стартапа теперь могут выступить Google и американская ИТ-компания Snap, владеющая популярным мессенджером Snapchat.

Технологические гиганты США, а также поставщики кредитных карт Visa и Mastercard, входят в число тех, кто борется и за беспрецедентный доступ к растущему рынку цифровых розничных платежей в Индии. Об этом 3 марта 2021 года сообщил Bloomberg. С учетом того, что количество пользователей смартфонов в Индии приближается к 1 млрд человек, исследователи прогнозируют, что объем онлайн-платежей в стране к 2023 году составит $1 трлн, что сулит компаниям, выбранным для их проведения, прибыльные комиссионные.

В один из консорциумов, конкурирующих за индийский рынок онлайн-транзакций, входят Amazon, Visa, индийские банки ICICI и Axis, а также финтех-стартапы Pine Labs и BillDesk. Другую группу возглавляет Reliance Industries. принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани, партнерами которого являются Facebook и Google, которые в прошлом году согласились совместно инвестировать в Reliance более $10 млрд.