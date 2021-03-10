«Слегка подтормаживает»: как санкции РКН повлияют на Twitter

Роскомнадзор принял решение замедлить работу Twitter с 10 марта 2021 года, об этом сообщается на сайте ведомства. Замедление трафика будет осуществлено на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса»,

— говорится на официальном сайте ведомства.

С 2017 года ведомство требует удалить запрещенный контент с платформы, однако Twitter не принял мер по сей день. Так, по состоянию на 10 марта социальная сеть не удалила по просьбе Роскомнадзора 3168 материалов с детской порнографией, призывами к самоубийству и рекламой употребления наркотиков.

«В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз», — говорится в заявлении надзорного органа.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в случае, если сервис продолжит игнорировать российские законы, то Twitter будет подвергнут полной блокировке на территории РФ ровно до тех пор, пока платформа не удалит запрещенные материалы.

В Кремле отметили, что власти не стремятся блокировать интернет-ресурс, однако в отношении платформ, которые не следуют российскому законодательству, будут применяться различные карательные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель. Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории РФ», — прокомментировал Песков решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter.

Как происходит процедура замедления трафика? PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров рассказал «Газете.Ru», что для того, чтобы замедлить сервис, надзорный орган рассылает провайдерам список IP-адресов, для которых необходимо урезать скорость передачи данных.

По словам Бочарова, у Twitter есть пул адресов для постоянного использования. При этом социальная сеть может изменить данный список или перейти на применение плавающих IP-адресов, и в этом случае провайдеры не смогут ограничивать скорость доступа.

«У пользователей Twitter есть возможность обойти ограничения скорости. Для этого необходимо установить надежный VPN (виртуальная частная сеть) и самостоятельно настроить маршрутизацию соединения – через страну, в который нет ограничений Twitter», — отмечает Бочаров.

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян отметил, что эффективность кампании властей, направленной против Twitter, зависит от методов, которые решит применить Роскомнадзор.

«В ситуации с Telegram РКН пошел по пути блокировки по IP. Можно предположить, что и механизм замедления Twitter будет реализован так же. Определенно, это повлияет на пользователей и вызовет дополнительные трудности. Но пользователи Telegram в момент блокировки с этими трудностями, как мы все помним, справились — пользуясь как встроенными инструментами Telegram, так и внешними сервисами. Справятся и пользователи Twitter», — считает эксперт.

В итоге, по словам Закаряна, можно смело предположить, что никаких далеко идущих последствий от действий Роскомнадзора Twitter не испытает — разве что пользователей станет больше.

«Звучит как издевка, если не знать, что благодаря «рекламе» РКН пользовательская база Telegram выросла вдвое. Но это, конечно, случится только в том случае, если разработчики Twitter не оставят проблему без внимания и помогут своему русскоязычному сообществу», — объяснил Закарян.

По словам генерального директора хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексея Королюка, замедление трафика реализовано на специальном оборудовании, установленном как на каналах операторов связи внутри страны, так и на трансграничных точках на пограничных соединениях между российскими и международными операторами связи.

«Такое замедление должно работать эффективно. В отличие от Telegram, Twitter — централизованная система, которая работает по протоколам сети интернет в том виде, в котором можно блокировать либо замедлять работу с отдельными узлами связи», — поделился Королюк.

Кроме того, эксперт отметил, что Twitter действительно не исполняет законодательство в части хранения и обработки персональных данных россиян, в части защиты информации, избегает юридического присутствия на территории РФ, установки серверов на территории страны, что однозначно требует регулятивного воздействия.

«Полагаю, что у Роскомнадзора на магистралях есть DPI оборудование [Deep Packet Inspection — технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому], которым они анализируют трафик, выявляют тот, что нужен. На этом оборудовании есть и шейпер, который сужает пропускную возможность узла сети, с помощью него они снижают скорость. О том, насколько эффективно, сложно говорить однозначно, так как нет такого, что скорость меняется кардинально в разы, просто слегка подтормаживает», — рассказал IT-директор сети автосалонов Fresh Auto Ветохин Антон.

По мнению специалиста, если бы Роскомнадзор не анонсировал бы новость о снижении трафика, большинство пользователей даже не поняли бы, что произошло.

«Многие списали бы проблемы на глюки. При этом, я считаю, что даже, если скорость будет ниже, меньше пользователей не станет. Так как это не повлияет на потребительские привычки, установки и поведение», — заключил эксперт.