«Такое ЧП — это нонсенс»: как пожар в ЦОД обрушил миллионы сайтов

Пожар в центре обработки данных (ЦОД) крупнейшего в Европе провайдера OVH в городе Страсбург привел к «отключению» миллионов веб-сайтов и интернет-сервисов по всему миру, сообщает Reuters. Пострадали правительственные ресурсы, банки, магазины, новостные порталы и большое количество страниц в доменной зоне .FR, используемой во Франции.

Речь идет о дата-центре под названием SBG2. Сообщается, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но справиться с огнем не смогли. В результате ЦОД сгорел полностью. OVH, основанный в 1999 году, является одним из крупнейших хостинг-провайдеров мира, успешно конкурируя с американскими компаниями Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.

С перебоями в работе, вызванными последствиями пожара в SBG2, столкнулось около 3,6 млн веб-сайтов.

Non, les donnйes contenues dans les serveurs de SBG2 ne seront vraisemblablement pas rйcupйrables.

Mais si vous utilisez le Backup FTP #OVH, vos sauvegardes sont dans un autre datacenter. (Les photos sont des pompiers) Twitter pic.twitter.com/EL5BcMjbc7 — Xavier Garreau (@xgarreau) March 10, 2021

Центр обработки данных, или дата-центр, — это набор специализированных помещений со сложными прецизионными условиями эксплуатации серверного оборудования, которое оснащено инженерной инфраструктурой и комплексом систем безопасности.

Персональные данные, игровые серверы, финансовая отчетность компаний, облачные CRM и ERP — все это хранится и обрабатывается с помощью техники, расположенной в ЦОД. Дата-центр обеспечивает бесперебойную работу сервисов, компаний.

Причиной пожара в страсбургском дата-центре OVH может быть фактически что угодно: и некорректная работа вычислительного оборудования, систем энергоснабжения, и человеческий фактор, считает технический директор сети дата-центров КРОК Павел Горюнов.

«Между тем, если ориентироваться на российскую практику, порядка 80% случаев пожаров в ЦОД не связаны со сбоями в его системах. Чаще всего возгорания случаются вне серверных помещений, а на кровле, в тамбурах и прилегающих к серверным помещениях. Например, на сложенных рядом коробках от оборудования или мусора, который может быть потенциально опасен.

Самое неприятное, что в большинстве случаев команда дата-центра не знает, как реагировать на подобные инциденты.

Защита от пожаров в ЦОД сконструирована таким образом, чтобы тушить размещенное оборудование в серверных. И зачастую на крыше систем пожаротушения нет в принципе. Единственное, что остается в таком случае провайдеру — ждать приезда пожарных», — заявил эксперт.

В ряде стран Европы и мира нет строгих требований по оснащению ЦОД системами пожаротушения, рассказал заместитель генерального директора по ЦОД компании Oberon Алексей Сарыгин. В некоторых случаях используется водяное пожаротушение, которое не оставляет шансов на сохранность оборудования и инфраструктуры дата-центра, поэтому в основном упор делается на страховые механизмы защиты бизнеса, то есть перевод вопросов противопожарной защиты в финансово-юридическую плоскость.

«Любой дата-центр имеет баланс между стоимостью строительства ЦОД, оснащенностью элементами инженерных систем, включая противопожарную защиту, и выбором типа и бизнес-модели функционирования ЦОД. Компаниям, размещающим свое оборудование или сервисы в ЦОД, нужно серьезно подходить к анализу подобных рисков. Также учитывать их при построении модели устойчивого функционирования бизнеса и создании планов аварийного восстановления (DRP) и поддерживать их актуальность», — пояснил эксперт.

Чрезвычайное происшествие, случившееся накануне в Стасбурге, — «это нонсенс», заявил Сергей Батраков, консультант по инженерным системам Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет». Пожар такого масштаба мог произойти либо из-за нарушения регламента обслуживания ЦОД, либо ввиду пресловутого человеческого фактора, например, велись сервисные или ремонтные работы, поставили новое оборудование без соблюдения должных мер безопасности.

Возможно, пришлось отключить пожаротушение для проведения сервисных работ.

«В истории российских ЦОД на память приходит пожар летом 2019 года. Тогда у одного оператора произошел пожар на кровле здания из-за короткого замыкания кабелей внутренних блоков кондиционеров,

но тогда сильного урона машинному залу не было, пострадала только система кондиционирования и кровля здания, модули машинных залов остались невредимы. Больше подобных ситуаций не было, максимум один-два года назад слегка оплавились кабели и выгорели блоки питания в одном дата-центре. Заказчики понимают необходимость грамотного обслуживания и верно оценивают риски остановки работы ЦОД.

У нас в стране есть другая проблема — злоумышленники и неразумные владельцы.

За последние пару лет в СМИ попали две истории о том, как бывшие совладельцы не могли поделить бизнес и буквально остановили работу ЦОД», — сообщил Батраков.

В случае выхода коммерческого ЦОД из строя по любым причинам все клиенты, которые пользуются его услугами или размещают на его территории свое оборудование, на некоторое время лишаются своего «фундамента» — ИТ-инфраструктуры. Для банков, например, это может означать «падение» приложения, через которое совершаются тысячи операций в секунду, а для игроков ритейл-рынка (магазинов) — отказ в работе системы оплаты.

По словам эксперта, инциденты, связанные с прекращением работы ЦОД, всегда больно бьют по бизнесу.

«Сервис не работает, клиенты выражают недовольство, компания получает удар по репутации, отток клиентов и серьезные финансовые потери. Особенно если бизнес работает в конкурентной нише — клиентов и потребителей услуг не интересует, почему они не могут зайти приложение, получить справку, наконец, поиграть в свою любимую игру», — резюмировал Сергей Батраков.