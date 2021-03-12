Виноваты принтеры: апдейт Windows вызывает «синий экран смерти»

Обновление Windows 10 под названием KB5000802 принесло с собой не только новые функции, но и новые баги, передает портал Windows Latest. Этот апдейт относится к категории тех, которые устанавливаются автоматически, что осложняет ситуацию, так как решения возникших проблем у Microsoft пока нет.

Сообщается, что KB5000802 вызывает ошибку при использовании принтеров популярных брендов — Kyocera, Ricoh, Zebra и других.

Печать документов с помощью этих устройств полностью «крашит» систему и приводит к «синему экрану смерти».

Информацию о проблемах с принтерами Kyocera подтвердил один из читателей Windows Latest, сообщив, что за одни сутки получил около 20 жалоб от четырех разных клиентов, связанных с данной ошибкой.

Сообщается, что «синий экран смерти» появляется при попытках распечатать документы из приложений «офиса», «Блокнота» и ряда других сервисов.

Известно, что Microsoft уже была уведомлена о проблемах и запустила расследование инцидента — об этом говорится на официальном сайте компании.

«В настоящий момент мы изучаем ситуацию и вернемся к вам с подробностями, когда получим больше информации», — говорится в заявлении Microsoft.

На момент написания заметки патч, устраняющий этот баг, так и не выпущен, поэтому пользователям рекомендуется воздержаться от установки обновления KB5000802.

Если же оно было установлено автоматически, его можно удалить в настройках Windows в разделе «Просмотр журнала обновлений».

В феврале нынешнего года СМИ сообщили об обнаружении опасной уязвимости во встроенном в Windows антивирусе Microsoft Defender. Брешь не замечали в течение 12 лет. Уязвимость, которая получила название CVE-2021-24092, крылась в драйвере BTR.sys. Она затрагивает версии антивируса с 2009 года.

Как сообщили исследователи, выявившие уязвимость, вышеуказанный драйвер удаляет вредоносные файлы, заменяя их на доброкачественные в процессе устранения угрозы. При этом система не проверяет этот новый файл, созданный в качестве замены. В результате киберпреступник мог бы использовать эту брешь, чтобы заставить драйвер перезаписать любой файл, или даже запустить зловредный код в системе, получив права администратора.

В Microsoft сообщили о том, что нет никаких свидетельств того, что этой уязвимостью кто-либо воспользовался — есть шанс, что на протяжении 12 лет она оставалась неизвестной не только для «безопасников», но и для хакеров. Патч, устраняющий брешь внутри Microsoft Defender, был выпущен компанией в феврале 2021 года. Аудитория антивирусной программы, установленной в современные версии Windows по умолчанию, составляет около 500 тыс. человек по всему миру.