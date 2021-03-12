«Создать сеть заново»: отец интернета призывает положить конец господству IT-гигантов

Один из создателей интернета Тим Бернерс-Ли заявил в интервью Reuters, что доминирование IT-гигантов — это «преходящее увлечение», от которого нужно избавиться.

«Я чувствую, что мы должны изменить некоторые вещи, чтобы переломить сложившуюся ситуацию», — считает изобретатель.

Такие инциденты, как недавний конфликт между техногигантом Facebook и Австралией на фоне принятия закона, который обязывал крупные IT-компании платить местным СМИ за новостной контент, заставляют правительство и многих влиятельных лиц пересмотреть отношения с техно-корпорациями.

«Я сохраняю оптимизм, потому что ранее мы уже наблюдали в интернете гегемонов, которые были «в моде», но потом все менялось»,— поделился Бернерс-Ли, добавив, что люди по всему миру уже активно выступают против злоупотребления персональными данными.

По его словам, правительство и техногиганты должны работать вместе, чтобы помочь людям вернуть контроль над своими персональными данными и над жизнью в сети. На текущий момент Бернерс-Ли работает над проектом под названием Solid, в рамках которого он «изобретет сеть заново». Отличие сети, построенной на технологиях Solid, заключается в том, что личные данные будут контролировать сами пользователи, а не крупные IT-платформы вроде Facebook.

«Тим Бернес-Ли имел в виду, что плодами его изобретения стали пользоваться технологические компании, которые монополизировали отдельные сегменты интернета, тогда как изначально его изобретение должно было способствовать свободному и быстрому обмену информации между людьми», — считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Кроме того, эксперт отметил, что в ближайшем будущем нет никаких предпосылок для того, чтобы интернет-гиганты исчезли, скорее, наоборот, они захватывают новые сферы деятельности. Например, Apple инвестирует в беспилотные автомобили, а Илон Маск — в покорение космоса.

«Поскольку у таких компаний сосредоточены огромные финансовые ресурсы, сложно представить, что может остановить их экспансию, которая в итоге создает новые рабочие места и способствует росту экономики. В целом пророчества людей, которые являются великими изобретателями, не всегда сбываются, поскольку вместе с их творениями появляется новая реальность, которая рождает новых пророков», — считает Шерман.

По словам генерального директора PGR agency Анастасии Бастрыкиной Тим Бернерс-Ли говорит о том, что IT-гиганты не просто стали доминировать на рынке услуг доступа к информации, а получили реальную власть.

«Эти компании не просто обладают огромным массивом данных о населении мира, но и могут строить свои маркетинговые стратегии, опираясь на эту информацию, и продавать ее, и использовать по своему усмотрению. Это вопрос контроля: «Кто имеет информацию, тот управляет миром». Данные о потребностях людей, их предпочтениях, настроениях и прочем дают возможность манипуляций самого разного толка. Поэтому так сильно лоббируются интересы ИТ-гигантов на государственном уровне во всех абсолютно странах», — поделилась Бастрыкина.

Общество становится управляемым с помощью технологий, и это вряд ли можно отменить, поскольку люди сами предпочитают открывать свою личную жизнь максимально через интернет, считает эксперт.

«Идея Тима Бернеса-Ли об отмене этого глобального управления довольно утопична, вряд ли кто-то допустит, чтобы общество было выпущено из-под контроля. Хотя с точки зрения морали его рассуждения правильные», — рассуждает Бастрыкина.

Однако по ее словам, компании, капитализация которых сравнима по объему с бюджетами развитых государств, имеют такой объем власти и возможностей, что правительства скоро не смогут им ничего противопоставить. Эти компании — отдельные государства, работающие по своим правилам и устанавливающие их для огромного числа людей по всему миру. Поэтому их власть будет расти, как и возможности управлять людьми и правительствами.

«Это вряд ли кто-то сможет изменить», — заключила эксперт.