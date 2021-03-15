В Калифорнии «напечатают» микрорайон

Строительная компания Mighty Buildings планирует решить проблему жилищного кризиса при помощи роботов и технологии 3D-печати, сообщает Business Insider. В калифорнийском городе Ранчо-Мираж будет построено поселение, целиком состоящее из кастомных домов, созданных на 3D-принтере.

Mighty Buildings — далеко не первая компания, которая обратила внимание на эту перспективную технологию, но район, который появится в Ранчо-Мираж, позиционируется застройщиком как «первый в мире жилой комплекс из «распечатанных» домов». Проект будет включать 15 домов на площади в 20 тыс. кв. м. Его стоимость составит $15 млн.

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«Это будет первая реализация нашего видения будущего жилищного строительства, которое можно будет очень быстро развернуть», — заявил соучредитель и главный операционный директор компании Mighty Buildings Алексей Дубов.

По его словам, такие дома будут более доступными по цене, чем обычные жилые здания.

Дома Mighty Buildings создадут при помощи запатентованного материала Light Stone, который меняет форму под воздействием ультрафиолетового излучения. Таким образом будут создаваться сборные панели, которые можно будет собрать на месте — по типу конструктора. Этот метод строительства быстр, но не за счет прочности возводимого здания. По словам главного специалиста по устойчивому развитию компании Сэма Рубена, 3D-печать помогает Mighty Buildings сократить расходы на строительство на 40%, при этом уменьшая количество отходов на 99%.

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Дома, созданные при помощи 3D-печати, не отличаются от обычных домов из бетона или кирпича и не уступают им в качестве, заверяет застройщик. Площадь здания составит около 134 кв. м., а каждого отдельного участка — 929 кв. м. Каждый дом вмещает в себя три спальни и две ванных комнаты. На заднем дворе будет размещен личный бассейн. Также все помещения получат смарт-систему контроля воздуха и качества воды.

Энергию эти дома будут черпать из солнечных батарей, установленных на крыше, которые можно будет дополнить батареями Tesla Powerwall.

«Наш проект направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду и создание «умных» и здоровых домов для покупателей, заботящихся об окружающей среде», — говорится в пресс-релизе Mighty Buildings.

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Строительство домов с использованием 3D-принтеров – это уже наша реальность, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Такие проекты активно реализуются не только в США, но и в Китае, Индии, европейских странах, а также в России.

«Технология имеет массу преимуществ — низкая стоимость строительства, сокращение количества персонала для установки такого дома, скорость возведения объектов, чистота на стройке (дома собираются на месте), простота (это как конструктор) и экономия.

Есть и минусы — значительные изначальные затраты на специальное оборудование, так как принтер может стоить порядка $2-3 млн. Кроме того, коммуникации подводятся по старым технологиям.

Но такое возведение домов и целых поселков — оптимальный выход, когда нужно в быстрые сроки построить большое количество жилья (например, после стихийных бедствий). Поэтому в дальнейшем технология будет активно развиваться, а объемы подобного возведения жилья расти», — считает эксперт.