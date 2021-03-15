Ни майнинга, ни хранения: в Индии предложили запретить криптовалюты

В Индии предложили законопроект, согласно которому на территории страны запретят криптовалюту, сообщает портал Reuters со ссылкой на местного чиновника, знакомого с ситуацией. Согласно инициативе, тем, кто торгует, владеет или майнит цифровую валюту, будет выписываться штраф. Если законопроект примут, Индия станет первым в мире государством, которое сделает владение «криптой» незаконным.

Авторы документа таким образом планируют избавиться от частных виртуальных денег и создать фундамент для государственной криптовалюты.

Законопроект дает держателям криптоактивов срок в полгода на их ликвидацию.

Объемы транзакций с криптовалютами в Индии растут, и уже около 8 млн инвесторов держат примерно $1,4 млрд в крипте.

«Цена на криптовалюту растет каждый месяц, и люди просто не хотят сидеть в стороне. Несмотря на то, что люди паникуют из-за возможного запрета владения этими активами, жадность заставляет покупать их», — сказал криптоинвестор Сумнеш Салодкар.

По заявлению исполнительного директора местной биржи Bitbns Гаурава Дахаке, число зарегистрированных пользователей и приток денежных средств выросли в 30 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Одна из старейших бирж страны Unocoin пополнилась новыми пользователями — в январе и феврале число зарегистрированных инвесторов выросло на 20 000.

При этом чиновники Индии считают, что криптовалюта — это одна из разновидностей финансовой пирамиды Понци. Другими словами, это инвестиционная система, ориентированная на получение прибыли только за счет привлечения новых инвесторов, то есть доход зависит не от того, насколько эффективно вложенные деньги работают, а от количества новых вкладчиков.

Министр финансов Нирмала Ситхараман попыталась успокоить инвесторов и заявила, что правительство не настроено радикально.

«Я могу сказать, что мы не против криптовалюты и не закрываемся для нее, мы наблюдаем за тем, что происходит в цифровом мире и, в частности, за криптовалютой. Мы хотим занять выверенную позицию», — пояснила министр в интервью каналу CNBC-TV18.

Стоит отметить, что в 2019 году правительственная комиссия предложила заключать людей, которые продают, производят или владеют криптовалютой, в тюрьму на срок до 10 лет. Неизвестно, подразумевает ли нынешняя законодательная инициатива наличие тюремных сроков. Чиновник, с которым беседовало Reuters, не стал разглашать других подробностей и ограничился лишь словами о том, что рассмотрение законопроекта находится на заключительной стадии.

Майкл Росс-Джонсон, генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex, в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что на протяжении последних лет информация о запрете криптовалюты регулярно публикуется, но затем не подтверждается фактами и конкретными законами.

«Даже если в Индии будет запрещено торговать, то в любом случае сделки P2P [P2P— person to person— от лица к лицу] невозможно остановить. Даже если сейчас происходит финальное согласование закона, то минимум шесть месяцев еще пройдет до его вступления в силу. И на протяжении этого времени могут произойти разные события, которые могут отменить законопроект», — подчеркнул Росс-Джордан.

По словам эксперта, какие бы действия не предпринимали государства по ограничению хождения криптовалюты или ее запрету, на активы это никак не повлияет.

«В других странах тоже могут ужесточить меры регулирования крипторынка и хождение цифровых валют, но на «крипту» это не повлияет. Она не исчезнет, просто уйдет в теневую часть финансовой системы и экономики. В дальнейшем крипторынок будет только развиваться, потому что цифровые активы набирают свою силу – это очевидно всем, почему регуляторы в мире и начали принимать разные ограничивающие и регулирующие законы», — объяснил Росс-Джонсон.

Криптовалюта остается высокорисковым активом с большой доходностью — особенно быстро процесс роста цифрового актива можно было заметить в конце 2020 – начале 2021 года, рассказал аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

«Этому способствовал интерес инвесторов по всему миру и заявления крупных компаний о вложениях в биткоин. Поэтому повсеместный отказ от цифровых активов маловероятен, слишком много игроков рынка готовы поддерживать курс и вкладывать туда средства. Решения некоторых стран об ограничении работы с криптовалютой носят частный характер», — считает эксперт.

Индия — это вторая по численности населения страна в мире, и, по словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, запрет на криптовалюты может означать, что слишком большой процент населения страны вовлечен в оборот ничем не обеспеченным активом.

«Постепенно на смену криптовалютам должны прийти криптовалюты, обеспеченные государством, после чего «конкурирующие» негосударственные криптовалюты будут запрещены. Индия, скорее, опережает этот процесс, чем идет каким-то своим путем. Теневой оборот денежных средств, осуществляемый через криптовалюты, не нужен ни одному государству, и ужесточение наказания за участие в этом обороте неизбежно», — сделал прогноз Тузов.

Выпуск денег всегда был уникальной привилегией государства. Именно поэтому появление криптовалют, которые могут создаваться самими пользователями, крайне обеспокоило многие государственные и финансовые структуры по всему миру, рассуждает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

По мнению эксперта, это событие продемонстрировало возможности изменения исторически сложившегося положения, при котором государство и банки полностью контролировали все операции с деньгами, а также владели информацией о собственниках и объемах транзакций.

«Эти же факторы стали причиной того, что государства бросились создавать собственные криптовалюты, поскольку увидели в них огромный потенциал, но захотели оставить над ними максимальный контроль. Понимая, что они уже сильно отстали в этом процессе, чиновникам не остается ничего другого, как выиграть необходимое время, затормозив развитие независимых криптовалют любым путем, в том числе посредством частичного или полного их запрета. По этому пути уже пошел Китай, сходные меры регулирования рассматриваются и в России. В целом, более десяти стран уже полностью запретили оборот криптовалют на своей территории», — рассказал эксперт.

Кроме того, Ревский отметил, что с репутационной точки зрения подобный шаг может снизить инвестиционную привлекательность Индии.

Ужесточение криптовалютных законов также может способствовать оттоку индийских IT-специалистов в страны, где деятельность с криптовалютами пока не регулируется местными законодательствами.

«Однако в долгосрочной перспективе можно говорить о том, что государство все равно выиграет, поставив данный рынок под свой полный контроль», — заключил Ревский.