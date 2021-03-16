Бери деньги, иначе суд: как мошенники запугивают россиян

В России была зафиксирована очередная схема обмана, которую взяли на вооружение телефонные мошенники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

На этот раз злоумышленники используют тему государственных выплат, которые якобы положены гражданину. На телефон жертве приходит SMS-сообщение, в котором указано, что на ее счет поступили некие «бонусы». Для их получения необходимо перейти по ссылке, чтобы «подтвердить легитимность получения».

Однако если бдительный россиянин откажется нажимать на незнакомую ссылку, мошенник начинает его запугивать и угрожать судом.

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — рассказала Лазарева.

За ссылкой скрывается фейковый сайт, который сделан максимально похожим на ресурс настоящего ведомства. При вводе данных своей карты, на которую должны быть перечислены средства, мошенники получают полный доступ к счету жертвы и могут осуществлять любые операции с ее деньгами.

Лазарева отметила, что в прошлом году существовала аналогичная схема мошенничества, только в качестве «приманки» фигурировали денежные пособия, которые якобы положены гражданам из-за пандемии. Однако такие сообщения распространялись преимущественно в социальных сетях.

«Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку SMS, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», — сообщила эксперт.

В начале текущего месяца стало известно о другой мошеннической схеме с использованием телефона. Россиянам начали звонить фейковые полицейские, которые якобы заняты расследованием некой утечки данных. Жертве рассказывают, что с его счета пытались снять деньги «по доверенности». Хищение удалось предотвратить, однако теперь правоохранительные органы пытаются понять, каким образом злоумышленники получил доверенность.

После этого полицейский начинает задавать вопросы о том, услугами каких банков пользуется гражданин, чтобы запустить там «проверку». По словам Евгении Лазаревой, подобные схемы известны давно, но сейчас получили наиболее широкое распространение. По ее словам, с помощью таких звонков злоумышленник может выудить огромное количество информации, включая данные о счетах и картах.

Впоследствии они могут использовать эту информацию для собственных атак, либо продать ее в даркнете, где такие данные пользуются высоким спросом.

Также в марте сообщалось о схеме мошенничества, включающей в себя копию сайта «Госуслуг». Жертва получала электронное письмо, которое визуально напоминало сообщение от портала, в котором говорилось о том, что получателю положены социальные компенсации. Для их получения нужно было указать номер СНИЛС. После перехода по ссылке, указанной в письме, в браузере появлялось окно, в котором пользователь должен был указать номер своей банковской карты для перевода денег. Разумеется, после отправки данных своего счета злоумышленникам жертва теряла все свои накопления.