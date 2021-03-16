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На устройствах Apple появится российское ПО

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Apple согласилась предустанавливать российский софт на iPhone

В ходе переговоров с Минцифрой компания Apple согласилась соблюдать нормы российского закона об обязательной предустановке российского софта на все гаджеты, продаваемые на территории страны. Ранее эксперты говорили, что новый законопроект может вынудить «яблочную» корпорацию уйти с российского рынка. Как будет выполняться требование о предустановке — в материале «Газеты.Ru».

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Apple согласилась предустанавливать российский софт на все устройства, реализуемые в стране с 1 апреля текущего года, сообщили «Ведомости». К соглашению удалось прийти в ходе переговоров с руководством Минцифры.

Так, с начала следующего месяца все «яблочные» гаджеты при первом включении и настройке будут показывать пользователю диалоговое окно, в котором он сможет увидеть список из приложений, которые отобрали власти РФ, и установить понравившиеся. При этом пользователь может отказаться от обязательной установки, для этого он должен просто снять галочки, поставленные напротив софта. Об этом изданию рассказал источник в Минцифры, в самой Apple эту информацию также подтвердили.

Кроме того, стало известно, что Apple сейчас обсуждает возможность создания в магазине App Store подборки перспективных российских приложений.

«Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — поделился источник издания в Минцифры.

В компании также подчеркнули, что они всегда соблюдают законы стран, в которых продают свои гаджеты.

Данное соглашение было принято из-за нового закона, который вступит в силу с 1 апреля. Он обязывает всех производителей электроники предустанавливать отечественный софт на все электронные устройства, которые будут продаваться на территории РФ, включая телефоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также смарт-телевизоры. В случае, если закон не будет соблюдаться и продавец будет реализовывать гаджеты без соответствующего ПО, то он будет оштрафован на сумму до 200 тыс. рублей.

В перечень обязательных для установки приложений вошли продукты «Яндекса», «Ростелекома», Mail.Ru Group, а также антивирус «Лаборатории Касперского».

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — заявили в Минцифры.

Ранее многие специалисты отмечали, что данные законопроект может вынудить «яблочного» гиганта уйти с российского рынка. В 2019 году на одном из совещаний представитель компании заявил, что принятие закона может привести к пересмотру бизнес-модели Apple в России, что фактически означает уход из страны, так как политика компании из Купертино не предполагает предустановку на «яблочные» гаджеты стороннего ПО. В январе 2021 года Apple заняла третье место по продажам смартфонов в России (16% рынка).