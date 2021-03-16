Маск продает песню как NFT

Генеральный директор Tesla Илон Маск известен своим интересом к биткоину, другим криптовалютам, а также технологии блокчейна. Теперь он решил стать причастным к новому тренду, а именно продаже NFT-токенов.

NFT — это невзаимозаменяемый токен [non-fungible token]. Отличительной чертой NFT является уникальность, так как его невозможно скопировать. Токен может содержать в себе файл, например, изображение или видеоролик, которые можно продать.

При этом новый владелец становится единственным обладателем этого контента, имеющего своеобразный сертификат подлинности — почти как коллекционеры произведений искусства.

Илон Маск намерен продать свой твит, к которому прикреплен трек в стиле электро-дэнс, посвященный NFT. «Продаю песню о NFT в качестве NFT», — так подписал миллиардер свое сообщение.

I'm selling this song about NFTs as an NFT Twitter — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Доподлинно неизвестно, является ли автором песни сам Маск. Однако ранее он уже пробовал свои силы в музыке — в 2020 году его EDM-трек «Don't Doubt ur Vibe» попал в топ-10 самых популярных композиций на платформе SoundCloud.

Желание купить твит Илона Маска уже выразил художник Майк Винкельманн, известный под псевдонимом Beeple. На прошлой неделе он продал свою цифровую картину «Каждый день: первые пять тысяч дней» в качестве NFT за $69 млн. Именно такую сумму Beeple и предложил Маску за его новый трек. В ответ глава Tesla потребовал 420 млн в криптовалюте Dogecoin (почти $24 млн по текущему курсу).

На текущий момент твит Маска вместе с песней торгуется на аукционе на платформе Valuables. Самая высокая ставка на момент написания заметки составляет чуть больше $1 млн.

В последние несколько недель было продано несколько известных предметов NFT-искусства. Так, в середине февраля на аукционе за $600 тыс. был реализован известный мем нулевых Nyan Cat. Девушка Маска певица Граймс продала коллекцию цифровых произведений искусства WarNymph, выручив за них $5,8 млн.

Такие крупные суммы привлекли внимание киберпреступников.

Как сообщает Motherboard, неизвестные хакеры атаковали маркетплейс цифрового искусства Nifty и похитили NFT-токены общей стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Как заявило руководство Nifty, мошенники воспользовались тем, что некоторые пользователи платформы не позаботились о сохранности своих аккаунтов.

«Мы не обнаружили никаких признаков взлома платформы Nifty Gateway. Команда Nifty Gateway находится в контакте с небольшим количеством пользователей, которые, по всей видимости, пострадали от захвата учетной записи. Наше расследование продолжается, но по предварительным данным пострадавшие от атаки пользователи не пользовались двухфакторной идентификацией», — говорится в заявлении компании.

Жертва этой атаки поделилась подробностями взлома в Twitter. Так, мошенники сначала продали всю ее коллекцию NFT, затем купили другие токены на сумму около $10 тыс. и перевели их на другой аккаунт. Другая жертва лишилась NFT общей стоимостью $150 тыс.