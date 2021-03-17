Месяц на исправление: что будет с Twitter в России

Роскомнадзор заблокирует Twitter через месяц, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Вадима Субботина.

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — поделился Субботин.

Сервису дается срок в 30 дней на удаление противоправного контента, но если социальная сеть не выполнит требования ведомства, то она будет заблокирована на территории страны.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Роскомнадзор не ведет деятельность, направленную против Twitter, ведомство лишь руководствуется российскими законами.

В начале марта стало известно, что с 2017 года Twitter не удалила около 3168 материалов с детской порнографией, призывами к самоубийству и рекламой употребления наркотиков. В связи с этим скорость работы социальной сети была искусственно замедлена на 50%.

Как заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, Twitter абсолютно не идёт на диалог с властями.

«Взаимодействие с Twitter нулевое при том, что мы неоднократно обращались в эту американскую компанию. Стоит отметить, что позиция Twitter намеренно лицемерная или даже демонстративно лицемерная. Мы говорим им про проблему со ссылками на наркотические средства, про призывы к суициду и наличие детской порнографии, а в ответ мы почему-то получаем странное обвинение. Что мы якобы препятствуем свободной дискуссии», — поделился депутат.

По словам Горелкина, замедление работы сервиса никак не может повлиять на развитие дискуссии. Более того, Twitter демонстративно нарушает российское законодательство.

«Понятно, что сегодня в нарушении российского законодателя замечены многие социальные сети, работающие в российском сегменте. Однако все они конструктивно сотрудничают с регулятором, с российскими властями.

Twitter же стоит особняком, потому что просто не идет на диалог.

При этом стоит отметить, что темы совершенно не политические: порнография, наркотики и призывы к суициду. Не удаляя такой контент, Twitter ставит себя в маргинальное положение», — поделился депутат.

Горелкин добавил, что для любой крупной социальной сети, в том числе и для Twitter, российский рынок стратегически важен, так как обладает активной аудиторией, высокой конкуренцией и перспективами развития. Причем, по словам депутата, Twitter начал уступать своим конкурентам.

«Ее золотой век прошел, и социальная сеть становится нишевой, проигрывая новым форматам.

Если все же блокировка состоится, то это не будет виной регулятора.

РКН следит за исполнением законодательства, и должен принуждать преступников прекратить нарушать закон возможными способами. Я надеюсь, что администрация Twitter не будет рубить сук, на котором они сидят, и пойдет на диалог с властями», — отметил депутат.

Что же случится, если Twitter в России все же заблокируют? По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров [АППСИМ] Владимира Зыкова, для Twitter Россия является незначительным рынком.

«Более того, бытует мнение, что существенная часть российских пользователей — это боты, имитирующие активность. Конечно, есть реальные пользователи, но по сравнению с другими площадками их крайне мало», — поделился Зыков.

Эксперт считает, что в случае блокировки Twitter пользователи прибегнут к использованию VPN-сервисов. Однако, по словам Зыкова, вопрос заключается в том, сможет ли Роскомнадзор с помощью DPI оборудования [Deep Packet Inspection — технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому] отслеживать людей, использующих сервисы обхода блокировок. Кроме того, некоторые пользователи могут начать искать альтернативные сервисы.

«Я думаю, эта блокировка будет экспериментальной. Для того, чтобы посмотреть, что будет происходить в дальнейшем.

Очевидно, что действия ведомства — это сигнал для других сервисов.

Однако стоит отметить, что блокировка Facebook будет иметь более тяжелые последствия, так как корпорации принадлежат Instagram, WhatsApp и сам Facebook. Этими сервисами пользуется большое количество пользователей рунета. Поэтому в таком случае нужно будет предпринимать более дипломатические шаги, чтобы принудить эти компании работать в России», — считает Зыков.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман отмечает, что Twitter может постигнуть судьба социальной сети LinkedIn, которую заблокировали в 2016 году.

«Глобально Twitter в России не прижился и большой популярностью для выражения своего мнения ньюсмейкерами, как в США, не пользуется. Поэтому и с точки зрения коммуникаций мессенджер нельзя назвать востребованным, но в случае его блокировки другие соцсети получат сигнал о том, какие действия могут быть предприняты в их отношении, тем более, что претензий у РКН в последнее время действительно много. Поэтому можно предположить, что сейчас вырабатывается паттерн поведения регулятора в отношении социальных платформ, которые не выполняют его требования», — считает Шерман.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что полной блокировки Twitter и других ресурсов не произойдет, так как власти уже заявили, что решать данный вопрос необходимо сообща и ждут возможности для проведения консультаций с представителями площадок.

«Очевидно, что рынок России важен для сервиса, так как имеет большой рекламный потенциал.

Поэтому и зарубежные организации также заинтересованы в том, чтобы сотрудничество с российскими властями продолжалось.

При этом, конечно, важно соблюдение законов РФ, чего и пытается добиться правительство, объявляя о возможности блокировки Twitter», — объяснил эксперт.

Исполнительный директор коммуникационной группы iMARS Александр Ревский также считает, что Twitter может повторить судьбу Linkedin и Telegram. Но, если спустя два года Telegram получил амнистию, то профессиональная сеть до сих пор находится под запретом и, по всей видимости, не собирается предпринимать какие-либо меры для снятия ограничений.

По словам эксперта, Twiiter является самой «маленькой» соцсетью в России с количество активных авторов около 700 тыс. человек. При этом аудитория сети самая активная среди всех других – в среднем на каждого автора приходится 47 сообщения в месяц. По сравнению с международной аудиторией, насчитывающей порядка 330 млн активных пользователей в месяц, российская аудитория составляет незначительную ее часть.

«Можно предположить, что в случае наличия определенных «политических» моментов для Twiiter, в результате которых она не захочет пойти навстречу требованиям Роскомнадзора, сеть действительно будет заблокирована. При этом, все прекрасно понимают, что доступ к ней, также, как и ко всем остальным, будет возможен с помощью дополнительных инструментов, но блокировка естественным образом скажется на снижении российской аудитории Twitter», — заключил эксперт.