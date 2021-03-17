Пора рассчитаться: «Википедия» станет платной для IT-гигантов

Интернет-энциклопедия «Википедия», которая с момента запуска позиционирует себя как бесплатный кладезь полезной информации обо всем на свете, живущий исключительно на пожертвования, станет частично платной, сообщает Mashable. Речь идет как минимум о четырех IT-гигантах Кремниевой долины в лице Google, Facebook, Apple и Amazon, которые до этого момента пользовались благами «Википедии» наравне с частными лицами.

Для этих целей в фонде Wikimedia Foundations, заведующем энциклопедией, появилось новое подразделение Wikimedia Enterprise, которая предложит брендам «биг теха» платные услуги. Предполагается, что эти компании будут платить фонду за использование контента из «Википедии».

Если вбить в поиск Google какой-либо запрос, то пользователь увидит небольшой фрагмент статьи из «Вики», в котором, скорее всего, сразу же найдет ответ на свой вопрос — ему даже не придется заходить на сайт ресурса. Точно так же «услугами» энциклопедии пользуются голосовые помощники вроде Siri от Apple или Alexa от Amazon. Видеохостинг YouTube использует «Википедию» для фактчекинга загружаемых видеороликов.

При этом капитализация этих компаний составляет миллиарды, а то и триллионы долларов, а «Википедия» так и остается бесплатной, не получая от IT-гигантов практически ничего взамен.

При этом, например, компания Google совершала пожертвования в адрес «Вики» на миллионы долларов — об этом в интервью TechCrunch от 2018 года сообщала директор по доходам Wikimedia Foundation Лиза Зайтц-Грувелл. В свою очередь Amazon на тот момент не передал в пользу «Википедии» ни копейки.

Как заявили представители фонда, у Google, Facebook, Apple и Amazon есть целые команды сотрудников, которые работают над тем, чтобы демонстрировать выдачу из «Википедии» в своих сервисах. Платные услуги, которые будут оказывать в Wikimedia Enterprise, помогут им в работе, а заодно станут источником дохода для организации.

В фонде подчеркнули, что «Википедия» останется бесплатной для обычных пользователей.

Что же касается услуг для «большой четверки», то переговоры с компаниями идут и первые сделки могут быть заключены уже в июне 2021 года.

«В данном случае Фонд «Викимедиа» рассчитывает монетизировать ресурсы энциклопедии и при этом не нарушить свои принципы бесплатного распространения информации, — поясняет исполнительный директор коммуникационной группы iMARS Вадим Малышев. — Попытка усидеть на двух стульях не лишена смысла: изначально аудиторией «Вики» являлись конечные пользователи — читатели, а компании Big Tech вклинились в связку «энциклопедия-читатель».

Логично предположить, что если в поисковой выдаче технологического гиганта информер из Вики соседствует с рекламным баннером — контент энциклопедии помогает эту рекламу продвигать. То есть — способствует получению прибыли и соответственно имеет право на ее часть.

В системе ценностей «Викимедиа» конечными интересантами этой прибыли являются все те же читатели, при условии, что средства пойдут на развитие ресурса. Если Фонд сможет грамотно донести свою позицию до читателей — то найдет только поддержку, абсолютно нивелировав репутационные риски».

В последнее время на интернет-гигантов растет давление, чтобы они начинали платить за используемый контент, рассказывает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. Наиболее резонансным стал австралийский прецедент, который привел к заключению сделки между Facebook и конгломератом Руперта Мердока.

«Во Франции Google тоже платит за контент, так что не стоит удивляться, почему пришла «Википедия». Она традиционно вываливается первая в выдаче, ее читает огромное число людей, однако она существует только за счет донатов, поэтому неудивительно, что там задумались об извлечении прибыли из своего трафика... Настало время прямой монетизации, и, возможно, это только начало», — считает эксперт.