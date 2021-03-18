Крупнейшая атака на Twitter: юный хакер сядет на три года

На этой неделе подростка из Флориды приговорили к трем годам тюремного заключения, сообщает Associated Press. 18-летнему Грэму Айвену Кларку было предъявлено обвинение во взломе Twitter-аккаунтов политиков, знаменитостей и технологических миллиардеров, который имел место в июле 2020 года.

Кларк признал себя виновным по нескольким обвинениям в мошенничестве. По словам прокурора округа Хиллсборо, молодой человек координировал хакерскую атаку, в ходе которой были захвачены десятки аккаунтов знаменитостей в Twitter. После этого в них были опубликованы посты с информацией о «раздаче биткоинов». Злоумышленник просил пользователя перечислить ему некую сумму, обещая прислать вдвое больше взамен, однако жертва лишь теряла свои деньги. Эта схема была нацелена на подписчиков публичных людей, которые поверили в «раздачу биткоинов», так как сообщение о ней было размещено в официальном верифицированном аккаунте.

Кларк и его сообщники получили доступ к учетным записям экс-президента США Барака Обамы, нынешнего президента страны Джо Байдена, а также генерального директора Amazon Джеффа Безоса, соучредителя Microsoft Билла Гейтса и генерального директора Tesla Илона Маска. Кроме них, мишенью молодого хакера стали такие селебрити, как Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян.

Суммарно хакеры заработали примерно $100 тыс. в биткоинах, что эквивалентно 7,4 млн рублей. На момент совершения преступления Кларку было 17 лет, и законы Флориды позволяли не судить молодого человека в Федеральном суде, поэтому слушание проходило в арбитраже штата. Кларк к моменту вынесения решения уже провел 229 дней под арестом, пока шло разбирательство. Так как он был осужден как «малолетний преступник», его могут отправить не в тюрьму, а в исправительный лагерь, где, тем не менее, за ним будет установлен строгий надзор — например, ему будет нельзя пользоваться компьютером.

Всего злоумышленникам удалось взломать около 100 аккаунтов знаменитостей. Прошлым летом представители администрации Twitter заявили, что обнаружили «скоординированную атаку с методами социальной инженерии, которая была направлена на некоторых сотрудников компании, имеющих доступ ко внутренним системам и инструментам».

«Это тяжелый день для нас в Twitter. Нам всем очень жаль, что это произошло. Мы ведем расследование и поделимся результатами, когда у нас будет более полное понимание ситуации. Лучи любви всем нашим сотрудникам, которые трудятся над ее исправлением», — написал генеральный директор Twitter Джек Дорси в своем аккаунте.

Обвинение в массовом взломе было предъявлено троим хакерам: двум американцам и британцу.

Лидером атаки был признан Грэм Айвэн Кларк, обвиненный по 30 пунктам, в их числе — мошенничество, кража личных данных и проведение хакерских атак. 19-летнему британцу Мэйсону Шеппарду предъявили обвинение в сговоре для проведения электронного мошенничества, а также в отмывании денег. Его, а также третьего участника — 22-летнего жителя Флориды Ниме Фазели — обвинили в несанкционированном доступе к чужим компьютерным системам. Шеппарда и Фазели судят отдельно, так как на момент совершения преступления и ареста они уже были совершеннолетними. Суд пока не принял по ним окончательного решения.

Первое судебное заседание по делу Кларка было сорвано. Слушание проходило в сервисе для видеозвонков Zoom, который атаковали пранкеры, из-за чего в прямом эфире речь судьи перемежалась с ругательствами и рэп-треками, а в конце трансляции на главный экран был выведен порнографический ролик.