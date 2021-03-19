«Политика — это тонкий процесс»: тикток-хаус для «Новых людей»

По словам Нечаева, главная задача тикток-хауса «Новых людей» — помочь молодым авторам создать сообщество, поддержать их творческие инициативы, дать им возможность учиться у популярных блогеров и готовить качественный просветительский контент.

«Можно в любой момент присоединиться»

«Сейчас просто идет набор аудитории, которая будет интересоваться нашей жизнью, которые будут подписаны на некоторые наши соцсети, которым будет интересно как мы живем. Если им будет интересно - они могут в любой момент к нам присоединиться», - поделилась блогер Анастасия Вахтерман.

Наставниками начинающих блогеров станут Наталья Зеленова и Арсен Симонян, у которых более 5 млн подписчиков.

«Будем развивать и ребят, и партию. Задача СКЛ раскрыть потенциал партии в Tik Tok. Показать, а как можно еще? И что может дать?» - порассуждал в интервью Пятому каналу блогер Арсен Симонян.

Модератором мероприятия выступил блогер и член центрального совета партии Рамис Япаров. Он рассказал, как появилась идея создать тикток-хаус.

close

По словам Япарова, ее предложили сами блогеры, которые интересуются социальными проектами партии «Новые люди».

«Идея пришла не сверху»

«Партия ищет формат общения с аудиторией. Мы посоветовались с блогерами, которые здесь сидят. Они сказали, что готовы работать вместе. Здесь идея пришла не сверху, а от самих молодых людей и девушек, от аудитории», - рассказал Япаров.

Кроме того, на встрече обсуждалось, почему известные блогеры крайне неохотно идут в политику.

Сами тиктокеры отметили, что даже один политический пост или ролик может привести как к потере рекламных контрактов, так и к осуждению со стороны коллег. Именно поэтому в блогосфере участие в политике воспринимается с осторожностью.

Челлендж против цензуры

«Политика - это тонкий процесс, — подчеркнул Алексей Нечаев. — Если у политических блогеров позиция взвешенная, если блогер показывает разные точки зрения на проблемы общества, это работает только ему на пользу, привлекает аудиторию».

Также блогеры обсудили цензуру в интернете и попытки заблокировать работу многих популярных площадок в России.

«Думаю, что одной из задач нашего тикток-хауса может сохранение в России привычных для нас соцсетей, как площадок для свободных дискуссий», - отметил Алексей Нечаев. По словам политика, блогеры могут привлечь внимание к этой проблеме.

Блогеры предложили организовать челлендж против цензуры.

«В политике и в предпринимательстве социальные лифты фактически остановились. А работая в блогосфере, можно добиться успеха. Поэтому нельзя допустить, чтобы на социальные сети давило государство», — резюмировал Нечаев.

«У «Новых людей» есть такая небольшая задача показать блогерам, что политика - это не зашквар, политика это не так и плохо, что политика может быть хорошей, классной, и другой», - отметила блогер Ксения Мишина.

«Мы будем снимать потом что-то в жанре ближе к социальным проектам, по развитию города тоже будут ролики - но это немножко позже», - признался блогер Никита Бырда.