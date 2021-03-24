Шпионит не стесняясь: зачем Chrome собирает информацию о пользователях

Интернет-пользователям стоит отказаться от браузера Chrome, советует репортер портала Forbes Зак Доффман. Причиной этому являются новые подробности о том, как именно браузер собирает пользовательскую информацию.

Проблема заключается в том, что монетизация платформы полностью строится на сборе пользовательских данных, что заставляет компанию собирать как можно больше данных.

»Google не заботится о защите конфиденциальности пользователей. Они заботятся о защите своей бизнес-модели. Если бы компания действительно заботилась о приватности то она просто перестала бы шпионить за миллиардами людей по всему миру, которые используют браузер Chrome», — цитирует Forbes компанию DuckDuckGo, которая имеет собственный браузер и придает особое значение безопасности своих пользователей.

В отличие от Safari, Edge и Firefox, Chrome заявляет, что привязывает все собранные данные к устройствам и пользователям. Чего, в свою очередь, не делают его конкуренты, именно поэтому Доффман заявляет о том, что Google «сильно отстает» от них.

«Вы не сможете стать многомиллиардной компанией, при этом не воруя максимально возможное количество данных, которые потом сможете монетизировать. У компаний есть три дороги: собрать всю возможную информацию, только ту, которая необходима, и вообще не трогать ее. Однако организаций, которые избрали третий путь, единицы», — говорит директор по информационной безопасности из компании Cyjax Иэн Торнтон-Трамп.

При этом Google прикрывается тем, что эти данные нужны для качественного предоставления услуг компании, например, адаптацией поиска по местоположению. Однако даже на это утверждение у портала есть контраргумент — конкурирующие сервисы предлагают аналогичные услуги, при этом не посягая на конфиденциальность своих пользователей.

Недавно «корпорация добра» предприняла важный шаг для восстановления своей репутации — она заявила о намерении прекратить использовать файлы cookies, которые отслеживают пользователей. Однако портал отмечает, что, в случае отказа компании от данной практики слежения, ее конкурентоспособность снизится.

Также журналист Forbes подробно рассказал о будущем плане Google. Он заключается в том, чтобы заменить cookies на FLoC [Federated Learning of Cohorts— объединенное обучение по группам] — технологию по анонимному объединению индивидуальных пользователей в группы людей с общими характеристиками и интересами.

Это позволит техногиганту продолжить собирать данные и делать деньги на продаже таргетированной рекламы, которая подобрана благодаря собранному пользовательскому портрету.

Некоторые специалисты раскритиковали такое решение Google, так как компания получит слишком много возможностей. Именно поэтому эксперты и советуют отказаться от использования браузера. При этом они также отмечают, что даже режим «инкогнито» не спасает пользователя от слежки.

При этом специалисты, опрошенные «Газетой.Ru» отмечают, что все сервисы в том или ином виде собирают пользовательские данные. Однако вопрос заключается в том, для чего эта информация может быть использована.

Директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин рассказал, что по логину электронной почты или номеру телефона данные из множества систем объединяются в большой массив. Из него с помощью бизнес-аналитики можно получить статистику и информацию о пользователе, которая будет полезна компаниям для маркетинговых целей — его предпочтения, покупательскую способность, психологический портрет, каналы восприятия и многое другое.

«Сегодня компании, которые разрабатывают браузеры, заинтересованы в сборе максимальной информации о пользователях. Это связано с моделью монетизации бесплатного ПО, которая заключается в продаже этой информации компаниям-поставщикам различной продукции или сервисов для более точной таргетированной рекламы. Если бы браузеры стали платными, они могли бы отказаться от сбора информации или могли бы собирать ее гораздо в меньшем объеме, так как получали бы также прибыль с продажи лицензий и предоставления сервиса», — рассказал руководитель группы развития бизнеса Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

При этом эксперт отметил, что часто о сборе данных указано в пользовательском соглашении, которое многие даже не читают.

Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов отметил, что указанные проблемы сейчас могут показаться преувеличенными.

«То, что Google также собирает и использует данные об устройстве пользователя, на данный момент не создает значительных дополнительных рисков в плане информационной безопасности. Но в ближайшем будущем такие риски могут возникнуть. Вопрос перехода на другой браузер скорее идеологический.

Готовы ли вы к тому, что корпорации монетизируют информацию о вас и могут диктовать вам, что и когда покупать?

Цифровые рекламные сервисы стремятся «предложить товар/услугу в нужный момент», а это не всегда может быть выгодно пользователям. Так, если вы решите бросить курить, возможно, вам будут показывать рекламу книги о том, как это сделать, рекламу никотиновых пластырей, а может, даже и рекламу сигарет. Хорошо это или плохо, каждый решает для себя сам», — объяснил эксперт.

Постепенно люди становятся более грамотными в отношении того, как работает интернет, как собираются данные и как на этих данных зарабатывают, считает старший эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Осознанность пользователей растет в том числе благодаря активностям крупных компаний. Это несомненно позитивный тренд, отмечает эксперт.

«Мы бы все же не рекомендовали отказываться от тех удобств, которые предлагают сегодня популярные браузеры. Пользователь может самостоятельно уменьшить количество данных, которые смогут собирать о нем. Прежде всего, стоит ознакомиться с настройками приватности, которые есть у всех популярных браузеров и отметить те данные, которыми вы не готовы делиться. Дополнительно можно воспользоваться встроенными в браузеры или в решения антивирусных компаний технологиями для защиты от сбора данных в интернете во время веб-серфинга. К тому же на рынке есть браузеры, разработчики которых не так сильно заточены на сбор данных», — заключил эксперт.