«Ошеломляющее откровение»: почему Facebook разрешает угрожать селебрити

Официальные правила Facebook допускают то, что пользователи могут желать общественным деятелям и знаменитостям смерти и подвергать их иным нападкам, об этом стало известно The Guardian.

СМИ удалось увидеть скрытое руководство Facebook по модерации контента на платформе. Согласно ему, компания считает допустимым определенные виды злоупотреблений в отношении публичных персон. При этом подвергать нападкам обычных пользователей Facebook запрещает.

«Мы разрешаем обсуждение тех или иных вопросов, которое часто включает критическое мнение людей», — отмечается в документации компании.

В частности пользователи социальной сети неоднократно желали смерти принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, а также профессиональным футболистам, например, темнокожему спортсмену Маркусу Рашфорду, отмечает The Guardian. Кроме того, некоторые из них также подвергались расовой дискриминации.

«Мы удаляем особенно агрессивные посты, которые относятся к общественным деятелям. Что касается простых пользователей, то мы удаляем весь контент, который унижает или позорит их», — поясняется в руководстве Facebook.

По правилам Facebook, угрозы физической расправой нарушают правила поведения на платформе, поэтому оперативно удаляются. Как удалось выяснить СМИ, это правило распространяется только на обычных пользователей — если похожее сообщение адресовать знаменитости, то социальная сеть считает это проявлением «свободы слова». Исключение составляют лишь посты, в которых публичная персона отмечена через тэг — такие публикации признаются модераторами недопустимыми, а потому не проходят цензуру.

При этом понятие «общественного деятеля» в политике Facebook достаточно широкое.

К ним можно отнести не только знаменитостей вроде певцов или актеров, но и всех политиков и чиновников вне зависимости от занимаемой должности, журналистов, подписывающих материалы своим именем, а также пользователей социальных сетей, на которых подписано более 100 тыс. человек хотя бы на одной платформе.

«Люди, упомянутые в пяти или более материалах СМИ за последние два года, считаются общественными деятелями», — говорится в правилах платформы.

Таким образом, пары упоминаний в новостях достаточно, чтобы лишиться пользовательской защиты. Исключением из правил являются лишь дети, не достигшие 14-летнего возраста. The Guardian отмечает, что у корпорации есть соответствующий список таких людей, однако журналисты издания его не видели.

Основатель Центра по борьбе с цифровой ненавистью Имран Ахмед отметил, что обнаруженная СМИ информация — ошеломляющее откровение.

«Несмотря на громкие теракты, произошедшие за последнее время, Facebook поощряет насилие в отношении государственных служащих, если их аккаунты не отмечены в посте... Разрешение проявления такой ненависти в отношении публичных лиц — это знак для других, как своеобразная голова на пике.

Если кто-то не отмечен в публикации, это не значит, что такой контент никто не увидит и не поддержит», — заявил Ахмед, добавив, что такая политика корпорации ставит под угрозу безопасность многих публичных людей.

Это далеко не все особенности политики модерации корпорации Марка Цукерберга. Например, пользователи могут открыто насмехаться над погибшими людьми, но только если они умерли до 1900 года, также им разрешено «издеваться» над вымышленными персонажами.

Стоит отметить, что в Facebook действуют правила, согласно которым публичные деятели должны быть защищены от прямых угроз здоровью и благополучию, но одновременно с этим, как рассказывают инсайдеры, пользователям позволяется использовать угрожающие «фигуры речи», например, »Борис Джонсон должен сдохнуть или уйти уже в отставку».

Источники утверждают, что в скором времени определение «общественного деятеля» будет пересмотрено и обновлено, чтобы предоставить дополнительную защиту активистам и журналистам.

«Мы считаем важным наличие на платформе критической оценки деятельности политиков и других знаменитостей. Но это не значит, что мы позволяем пользователям злоупотреблять нашей политикой. Мы удаляем все угрозы и ненавистнические высказывания, независимо от того, в чью сторону они направлены. При этом, мы регулярно консультируемся с экспертами по безопасности, правозащитниками, журналистами и активистами, чтобы получить обратную связь о нашей политике и убедиться, что они находятся в безопасности»,— заявил представитель компании.

При этом пресс-секретарь Facebook ушел от прямого ответа на вопрос о том, почему данные правила модерации были скрыты от общественности.

«Мы публикуем ежеквартальные отчеты, заметки с встреч и стандарты нашей компании. Мы одна из самых прозрачных технологических компаний и в будущем намерены обнародовать еще больше подобных документов», — заключил представитель корпорации.