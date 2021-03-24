К лету будет готово: Clubhouse выйдет на Android и лишится инвайтов

Уже ближайшим летом сервис для аудиоконференций Clubhouse станет доступен для пользователей Android, сообщает Business Insider со ссылкой на сооснователя компании и генерального директора Пола Дэвисона.

По словам Дэвисона, Clubhouse «очень много работает» над версией для операционной системы от Google, но на ее разработку понадобится «еще пара месяцев».

На текущий момент Clubhouse доступен только пользователям iOS. При этом для регистрации необходимо получить приглашение, или инвайт, от кого-нибудь, кто уже имеет аккаунт. Как заявил Дэвисон, эта функция с «эксклюзивным» доступом может быть отключена в ближайшее время. Ранее глава компании уже говорил о том, что в конечном итоге в Clubhouse появится свободном доступе для всех.

«Очень важно открыть Clubhouse всем желающим. Версия для Android тоже имеет важное значение для нас, как и локализация», — отметил Пол Дэвисон. По его словам, на данный момент новый пользователь при открытии приложения видит большое количество контента не на его родном языке, что осложняет поиск друзей. В будущем разработчики намерены устранить эту проблему.

Пик популярности Clubhouse пришелся на февраль 2021 года, но уже сейчас заметен спад интереса к новой социальной сети. Однако некоторые эксперты считают, что в скором времени можно будет ожидать возобновление внимания публики к этой платформе.

«По нашим прогнозам Clubhouse пережил пик взрывного интереса к платформе на текущий момент. Следующий взрыв интереса к платформе может произойти, когда пользователи Android-гаджетов, которых на российском рынке подавляющее большинство, получат возможность к ней присоединиться», — сообщил агентству «Прайм» представитель пресс-службы мобильного оператора МТС.

Но действительно ли версия для Android сможет спасти Clubhouse?

По словам Вадима Малышева, исполнительного директора коммуникационной группы iMARS, Clubhouse рискует повторить судьбу «Живого журнала» – остаться платформой с небольшим количеством фанатов.

«Как показал практика, модель «элитарности» из-за престижной аудитории голосовой сети «выстрелила» лишь вначале, потом интерес к аудиочатам начал сходить на нет. Единственный для сети способ выжить – обеспечивать приток новых пользователей и развивать экономические механизмы. Выпуск приложения для Android и отмена инвайтов – как раз попытка резко нарастить аудиторию, но приток пользователей будет бессмысленным, если не появятся способы финансового стимулирования авторов комнат, модераторов и других активных пользователей делать качественный контент. Поэтому стоит ждать не сколько приложения для популярной платформы, сколько новых способов монетизации, которые будут интегрированы в саму голосовую сеть – платный вход в комнату, систему донатов для авторов и модераторов, корпоративные аккаунты и многое другое», — считает Малышев.

Что касается отмены инвайтов, то это было ожидаемо, поскольку в какой-то момент они стали простой формальностью, сообщил управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман.

«Пока что можно сказать, что приложение пропало с радаров... Возможно, причина в том, что там нужно присутствовать лично и проводить очень много времени, которого зачастую нет. Тем не менее, это взгляд из России, тогда как в США дела могут обстоять по-другому — например, тот же Twitter в России не прижился, тогда как в Штатах процветает даже после запрета на Дональда Трампа с его десятками миллионов сторонников. Будущее Clubhouse будет понятно, когда компания представит свои показатели или будет понятно, во сколько ее оценят при следующем раунде инвестиций», — заявил Шерман.

С сетью Clubhouse произошло то же самое, что обычно бывает с остро модными трендами – они быстро теряют популярность и интерес пользователей, если вовремя не предлагают новых идей, инструментов, считает независимый пиар-консультант Анастасия Куценко.

«Сейчас особенность современного общества такова, что постоянно требуется удерживать внимание публики, предлагая новые и новые решения, «фишки». И потому было вполне прогнозируемо, что Clubhouse очень быстро потеряет свою актуальность.

То, что предлагает сеть сделать через три месяца, новинкой назвать сложно – это просто технические доработки и не более.

А интерес пользователей держится на эмоциях, на возможности получить эксклюзив или прикоснуться к захватывающей идее. Поэтому вряд ли кто-то вспомнит о Clubhouse через три месяца – это слишком долгий срок, чтобы удержать популярность, при этом главная «фишка» сети (элитарность) уже утеряна», — считает эксперт.