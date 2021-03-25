Роскомнадзор выступил с инициативой запрашивать у граждан РФ их паспортные данные, дату рождения, адрес места жительства, а также номер телефона и адрес электронной почты при регистрации в социальных сетях. Проект приказа надзорного органа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе объясняется принцип работы единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора. Сообщается, что в ней должны регистрироваться как «субъекты персональных данных, предоставляющие согласие оператору», то есть пользователи, которые регистрируются на различных онлайн-площадках и сервисах, так и «государственные органы, муниципальные органы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся операторами».

Информация, которая будет внесена в ЕИС, будет проходить проверку достоверности с использованием государственных информационных систем, по завершении которой регистрация пользователя будет считаться оконченной.

Если введенные россиянином сведения окажутся некорректными, в регистрации будет отказано. Отмечается, что собранная Роскомнадзором информация может быть передана другим государственным органам в случаях, определенных федеральными законами.

Сообщается, что этот проект станет частью поправок к закону «О персональных данных».

Как заявил газете «Коммерсант» эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк, новые правила регистрации создадут риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, так как Роскомнадзор будет собирать слишком большие объемы данных россиян. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин считает, что единая информационная база с конфиденциальными данными станет отличной мишенью для кибермошенников.

В свою очередь депутат Государственной Думы и член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем официальном Telegram-канале пояснил, что речь идет о единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными.

«При этом никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя — например, по номеру телефона. Ну, а рассказывать о том, что ЕИС будет новой целью мошенников-хакеров — просто смешно.

В даркнете продаются базы пользователей любых сотовых операторов и многих банков, с куда более ценной информацией, чем будет собирать ЕИС.

Кстати, все эти годы интернет не по паспорту у вас мог быть только в одном случае: если вы купили «левую» симку с рук. Во всех остальных случаях при подключении договор составляют на конкретного гражданина с паспортом», — пишет депутат.

Ранее осуществлять регистрацию новых пользователей социальных сетей по паспорту предлагал депутат Виталий Милонов в 2017 году. Он также выступал за запрет на регистрацию в онлайн-сервисах детей, не достигших возраста 14 лет. По мнению Милонова, введение предложенных им мер по регулированию деятельности соцсетей поможет оградить несовершеннолетних от «тлетворного влияния» интернета и справиться с проблемой «распущенности современной молодежи». Тогда проект не нашел отклика у властей и был отклонен.