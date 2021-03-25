«Дезинформационная дюжина»: две трети всех фейков о вакцинах распространяют 12 человек

До 65% контента в социальных сетях, связанного с недостоверной информацией о вакцинации, было опубликовано одними и теми же людьми — об этом свидетельствуют результаты совместного исследования американского Центра противодействия ненависти в интернете [Center for Countering Digital Hate, CCDH] и организации Anti-Vax Watch. Отчет затронул 812 тыс. публикаций, размещенных на платформах Facebook и Twitter в период с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Как оказалось, две трети таких постов было создано 12 индивидами, которые считаются наиболее ярыми представителями движения антипрививочников в США.

Группу самых активных из них в докладе называют «Дезинформационная дюжина». Одним из самых ярых противников вакцин в американском сегменте интернета считается Джозеф Меркола, остеопат, автор книг и сторонник альтернативной медицины. Не так давно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США направило в адрес Мерколы предупреждение, связанное с его заявлениями о том, что COVID-19 лучше всего лечить витаминами C и D, а также кверцитином — соответствующие препараты уже поступили на рынок и рекламировались Мерколой в качестве лучшего лекарства против коронавируса.

Другим активным антипрививочником является Роберт Фрэнсис Кеннеди, племянник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. В прошлом месяце его аккаунт в Instagram был заблокирован за распространение фейков об опасности прививок от COVID-19.

Однако, несмотря на то, что многие социальные сети и онлайн-ресурсы уже начали предпринимать меры против антипрививочников, они все еще находят площадки, на которых распространяют фейки о вакцинах.

«Дезинформация стала прямой угрозой общественному здоровью, — заявил Имран Ахмед, генеральный директор CCDH. — В разгар глобальной пандемии антипрививочники провели целевую кампанию, чтобы ввести американцев в заблуждение относительно безопасности вакцин против COVID-19. Социальные сети позволяют им вербовать миллионы американцев и внушать им страх и сомнение. Если крупные технологические компании не начнут действовать сейчас, пандемия продлится еще дольше, и погибнет еще больше людей».

В «Дезинформационную дюжину» также вошли Тай и Шарлин Боллингеры, Шерри Тенпенни, Рицца Ислам, Рашид Буттар, Эрин Элизабет, Сайер Джи, Келли Броган, Кристиан Нортап, Бен Таппер и Кевин Дженкинс. Несмотря на то, что Facebook и Twitter пообещали активно бороться с фейками о вакцинах, большинство из вышеперечисленных инфлюэнсеров имеют как минимум один активный аккаунт в крупнейших социальных сетях мира, что позволяет им и далее публиковать недостоверные сведения.

Распространение дезинформации, связанной с общественным здоровьем, приобрело крупные масштабы в разгар пандемии в 2020 году и продолжает набирать обороты до сих пор.

Согласно статистике Центра противодействия ненависти в интернете, к концу прошлого года около 59 млн человек по всему миру хоть раз сталкивались с фейками о вакцинации в социальных сетях.

«На этой неделе руководители Facebook, Twitter и Google предстанут перед комитетом Палаты представителей США по энергетике и торговле, чтобы обсудить роль социальных сетей в распространении дезинформации. Члены комитета должны использовать эту возможность, чтобы привлечь эти компании к ответственности и призвать их выполнить свои обязательства по борьбе с опасной для жизни дезинформацией. Очевидный и действенный способ остановить распространение антипрививочной повестки — это удалить «Дезинформационную дюжину» с этих платформ», — считает Имран Ахмед.

Революционность социальных сетей заключалась, среди прочего, как раз в возможности доводить контент до огромного количества людей, в теории – до всех пользователей конкретной соцсети, рассказывает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

«На аккаунт того же Джозефа Мерколы, одного из активных противников вакцинации, подписаны почти два миллиона человек. Многие из остальных упомянутых в отчете лиц также являются известными людьми с многотысячными аудиториями. Авторы доклада сообщают о более 59 млн подписчиков у 425 проанализированных ими аккаунтов, распространяющих информацию против вакцинации. На 20 активистов приходится более двух третей от общего их числа. И это не говоря о перепостах самих подписчиков, каждый из которых оказывает мультипликационный эффект на распространение информации. Поэтому при активной и постоянной коммуникации охваты могут быть колоссальными», — сообщил Ревский.

По словам эксперта, пример аналитической деятельности компании Cambridge Analytica ярко продемонстрировал, с какой точностью можно таргетировать необходимую информацию, исходя из анализа пользовательских профилей, и какого эффекта можно достигать путем создания кастомизированного контента.

Данные доклада говорят о том, что информация о вреде вакцинации распространяется с применением схожего подхода. Популярность подобного контента может объясняться, в том числе, несовершенством коммуникаций со стороны государственных структур, продвигающих вакцинацию.

«Очередной скандал с вакциной компании AstraZeneca, в результате применений которой обнаружился ряд побочных эффектов, лишь усугубил данную ситуацию. Люди очень боятся и находятся в постоянном страхе уже более года, поэтому склонны доверять конкретным людям, которых они читают и слушают, вместо часто обезличенных коммуникаций со стороны компаний и государственных ведомств. Роль инфлюэнсеров и лидеров общественного мнения возрастает», — заключил собеседник «Газеты.Ru».