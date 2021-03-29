Вместо поводыря: как рюкзак c ИИ поможет незрячим

Портал Daily Mail сообщил о разработке, которая сможет существенно облегчить жизнь слабовидящих людей. Речь идет о небольшом компьютере, который будет располагаться в обычном городском рюкзаке.

С помощью камеры со встроенным искусственным интеллектом устройство сможет фиксировать дорожные знаки, перекрестки, бордюры и другие препятствия, с которыми сталкиваются незрячие во время перемещений по городу.

Исследователи университета Джорджия, стоящие за созданием устройства, верят, что в будущем эта технология полностью вытеснит собак-поводырей, так как является более удобной альтернативой.

Владелец рюкзака будет получать подсказки об окружении и советы по направлению движения с помощью Bluetooth-наушника, заряда которого хватает на восемь часов непрерывной работы. Один из создателей устройства Джагадиш Махендран сообщил о том, что на разработку рюкзака его вдохновил его друг — инвалид по зрению.

«Меня поразила вся ирония ситуации — в то время как я долгое время пытаюсь научить «видеть» роботов, существует огромное количество людей, которые плохо видят и нуждаются в помощи», — заявил ИИ-исследователь.

Махендран и его коллеги натренировали искусственный интеллект, чтобы он мог распознавать разные типы ландшафта, например, тротуары и газон, а также разнообразные препятствия вроде машин, велосипедистов или низко висящих веток деревьев, с которыми потенциально можно столкнуться.

По словам разработчика, при создании устройства было критически важно сделать его максимально компактным и легким. Без продвинутых процессоров Intel Movidius пользователю пришлось бы носить с собой пять разных графических чипов, каждый из которых весит четверть фунта, а также кулера для охлаждения и большой источник питания.

«Это было бы очень дорого и непрактично», — заявил исследователь.

Он добавил, что технология Intel помогла уместить всю мощность процессора в аппаратное обеспечение размером с USB-флешку, которое удобно переносить.

Известно, что разработка университета Джорджия в 2020 году выиграла конкурс OpenCV Spatial AI, спонсором которого является Intel.

«Удивительно, как человек воспользовался технологией Intel и быстро создал решение, способное облегчить жизнь своему другу. Технология уже здесь — нас ограничивает только воображение сообщества разработчиков», — заявила Хема Чамрай, директор программы Intel AI4Good, посвященной применению искусственного интеллекта в повседневной жизни.

Несмотря на то, что рюкзак с компьютером пока не доступен для покупки, Джагадиш Махендран сообщил о том, что в течение пары следующих недель отправит устройство своему другу, чтобы он проверил его «в поле» и предоставил исследователям реальный фидбек.

На вопрос о том, сможет ли этот гаджет заменить собаку-поводыря, Махендран выразил уверенность в том, что его изобретение является более практичным в определении возможных препятствий, но, «поиграть или обнять искусственный интеллект, конечно же, не получится».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире проживают около 285 млн слабовидящих людей, и ряд технологических компаний уже выпускают решения, способные помочь им адаптироваться. Так, например, ранее компания Google заявила об испытаниях своего нового проекта Project Guideline, который должен помочь незрячим бегать без помощи другого человека или собаки-поводыря. Программа от «корпорации добра» снимает окружение при помощи камеры на смартфоне, а затем передает аудио-подсказки через наушники с костной проводимостью. Если бегун начнет отклоняться от центра дорожки, ему в ухо поступит звуковой сигнал — с той стороны, куда он «заваливается». Это устройство пока находится на стадии прототипа.