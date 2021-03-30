«Samsung пора волноваться»: Xiaomi представила флагман с «монструозной» камерой

Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra станет новым флагманским гаджетом китайского вендора, который займет свое место в премиум-сегменте нынешнего рынка мобильных устройств. Стоимость нового смартфона от Xiaomi будет начинаться от $914 за базовую версию ($1066 за полный набор). Как отмечают СМИ, Mi 11 Ultra позволит производителю достойно конкурировать не только с Samsung и Apple, но и с китайскими соперниками в лице Oppo и Vivo, которые в последнее время сфокусировались на других рынках, в частности европейском.

Главной особенностью нового гаджета стал его внушительных размеров камерный модуль, который портал Mashable назвал «монструозным». Внутри него установлены три сенсора разрешением 50, 48 и 48 мегапикселей с пятикратным оптическим зумом.

Выступающий модуль занимает всю ширину задней панели Xiaomi Mi 11 Ultra.

Кроме того, он оснащен собственный миниатюрным AMOLED-дисплеем, который в обычном режиме показывает время и уровень заряда устройства, а также может служить в качестве превью, если пользователи захочет снять селфи с помощью основной камеры.

Xiaomi mi 11 ultra Live Hands on gif having a dual display#XiaomiMegaLaunch #mi11pro Twitter — Mayank Kumar (@Mayankkumaryt) March 29, 2021

Основной AMOLED- дисплей Xiaomi Mi 11 Ultra имеет диагональ 6,81 дюйма с разрешением 3200x1440 пикселей и частотой обновления в 120 Гц. Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ внутренней памяти и стерео-динамики от Harman Kardon. Устройство поддерживает технологию 5G. Объем аккумулятора устройства составляет 5000 мАч, гаджет поддерживает быструю беспроводную зарядку, а также защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

The new Xiaomi Mi 11 Ultra, made with a ceramic back Twitter — Anthony (@TheGalox_) March 29, 2021

Однако именно камерный блок привлек наибольшее внимание пользователей социальных сетей. Известный техноблогер Маркес Браунли в своем Twitter-аккаунте наградил Xiaomi Mi 11 Ultra «призом за самую толстую камеру», добавив, что она настолько огромная, что вмещает в себя самостоятельный дисплей.

And the award for THICCEST camera bump goes to: Xiaomi Mi 11 Ultra (they put a whole 1" OLED screen on it)Twitter Twitter — Marques Brownlee (@MKBHD) March 29, 2021

Другой «ютубер» Арун Маини согласился с коллегой и заметил, что «Samsung пора начать немного волноваться» из-за сильного конкурента в лице Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi has just announced the Mi 11 Ultra....and I think it's fair to say Samsung should be a little nervous



Working on a video as we speak - gonna take a bit of time though, want to make it good! Twitter — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) March 29, 2021

«В настоящее время именно камера определяет смартфон. Xiaomi отлично это знает, поэтому сделала ставку именно на Ultra. После этой презентации Xiaomi может некоторое время почивать на лаврах, но конкуренция от ближайших преследователей настолько сильна, что в скором времени компании придется приложить усилия, чтобы остаться лидером», — заявил в комментарии CNBC вице-президент консалтинговой компании IDC Брайан Ма.

Также CNBC отмечает, что у Xiaomi появился шанс занять пустоту на рынке, образовавшуюся из-за проблем Huawei с американскими властями. США поместили Huawei в черный список, из-за чего компания лишилась всех сервисов Google, включая операционную систему Android.

По данным Counterpoint Research, в четвертом квартале 2020 года глобальные поставки Huawei упали на 41% по сравнению с предыдущим годом. Только в Европе продажи сократились на 62%.

В свою очередь, по подсчетам Canalys, компании Xiaomi, Oppo и Vivo в четвертом квартале 2020 года продемонстрировали двузначный рост поставок смартфонов.

В тот период Xiaomi была третьим по величине производителем смартфонов по доле рынка.

Между тем, некоторые эксперты считают, что Xiaomi занимает не лучшую позицию, чтобы соперничать с конкурентами в премиальном сегменте.

«У Xiaomi хорошо получается заполнить пустоту, оставленную после Huawei, в сегментах от низкого до среднего, особенно в Европе и Латинской Америке. Однако премиальный сегмент по-прежнему ничем не закрыт. В то время как Samsung и Apple имеют очень хорошие возможности для того, чтобы удовлетворить возникший спрос, то среди китайских брендов выгоду из этого скорее получится извлечь у OnePlus и Oppo», — считает Нил Шах, директор по исследованиям Counterpoint Research.