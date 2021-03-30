«И еще кое-что»: Apple не удалось отстоять права на фразу Джобса

Сооснователь Apple Стив Джобс часто использовал фразу «И еще кое-что» [англ. «One More Thing»] во время презентации новых гаджетов компании. Как правило, он произносил ее перед громкими анонсами, которые становились сюрпризом для аудитории. Apple пыталась отстоять свои права на уже ставший культовым слоган, но это ей не удалось, передает Bloomberg.

Дело в том, что еще в 2015 году компания Swatch, занимающаяся производством часов, подала заявку на регистрацию международной торговой марки One more thing. Apple усмотрела в этом акт недобросовестной конкуренции и обратилась в суд, чтобы разрешить конфликт.

Между тем, основания для конфликта у обеих компаний имелись — годом ранее Apple не смогла зарегистрировать торговую марку iWatch для своих смарт-часов по причине того, что у Swatch на тот момент уже была линейка продуктов под брендом iSwatch.

Швейцарская компания выиграла это дело, и «яблоку» пришлось придумывать альтернативное название для часов — теперь они известны как Apple Watch.

После того, как купертиновцы узнали о посягательствах Swatch на фразу «One more thing», они обратились в суд, заявив о том, что швейцарцы сделали это специально, якобы, чтобы позлить руководство Apple. Несмотря на то, что судья Иэн Первис признал, что Swatch действительно могли предпринять попытку «выбесить» IT-гиганта, нет никаких оснований для того, чтобы заблокировать заявку на регистрацию товарного знака. При этом Первис добавил, что нельзя утверждать, что эта фраза была придумана именно Стивом Джобсом — ранее ее также использовал детектив Коломбо, художественный персонаж из одноименного сериала.

Преемник Джобса на посту главы компании Тим Кук использовал фразу сооснователя компании «И еще кое-что» впервые в 2015 году — как раз перед первым анонсом Apple Watch. Адвокаты компании утверждали, что Swatch пыталась высмеять Apple, когда решила после этого зарегистрировать бренд One More Thing, что является актом «недобросовестной» конкуренции, но судья Первис не счел это проявлением «злого умысла» со стороны швейцарцев.

Стоит отметить, что это не первый конфликт между Swatch и Apple.

Ранее IT-гигант пытался засудить производителя часов за использование слогана «Tick Different» [рус. «Тикай иначе»], что является аллюзией на слоган Apple «Think Different» [рус. «Думай иначе»], использовавшийся в рекламной кампании в период с 1997 по 2002 год. При этом сами купертиновцы использовали эту фразу в качестве отсылки к слогану конкурента в лице IBM — фраза звучала как «Think» [рус. «Думай»].

В результате Федеральный административный суд Швейцарии отклонил иск Apple, сославшись на то, что слоган «Think Different» недостаточно известен в Швейцарии, поэтому потребители не смогут перепутать две компании из-за схожести формулировок.