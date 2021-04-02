Устаревший дизайн и поддержка 5G: чего ждать от iPhone SE 3

Аналитик Росс Янг поделился новыми подробностями о предстоящем смартфоне iPhone SE 3 в своем Twitter-аккаунте, сообщает портал 9to5Mac.

Судя по всему, Apple решила перенести выход iPhone SE 3 на следующий год. Так, по словам аналитика, в 2022 году третья версия бюджетного смартфона сохранит свои старые размер и внешний вид. Таким образом, iPhone будет иметь экран размером 4,7 дюйма. Кроме того, Apple добавит в самую доступную модель «яблочных» телефонов возможность поддержки сети 5G.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch. — Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021

2023 год обрадует любителей техники Apple гораздо сильнее. Янг уверяет, что iPhone SE, который появится в магазинах через два года, сменит массивную «челку» над дисплеем на более компактную «точку». Такое решение визуально увеличит рабочую сторону экрана, с которой может взаимодействовать владелец.

Это также может означать, что iPhone SE 2023 года кардинально сменит дизайн, и Apple откажется от рамок снизу и сверху, а также от физической кнопки Home.

При этом устройство получит 6,1-дюймовый дисплей, что потенциально может свидетельствовать о появлении iPhone SE Plus — более крупной модели популярного гаджета.

В прошлом месяце предсказания насчет iPhone SE 3 давал другой инсайдер — аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении продукции Apple. Куо так же предположил, что iPhone SE нового поколения выйдет в 2022 году и получит поддержку технологии связи пятого поколения.

Также Куо уже успел дать прогнозы касательно iPhone 13, который должен появится уже этой осенью — по словам аналитика, презентация пройдет в сентябре, как это было до пандемии. Грядущая линейка «яблочных» смартфонов сохранит внешний вид iPhone 12 и будет также состоять из четырех моделей, считает Куо.

Среди других нововведений, которые могут ждать iPhone 13, эксперт выделяет отсутствие портов как для наушников, так и для подзарядки — смартфон может заряжаться исключительно с помощью беспроводной технологии.

Специалист предсказывает появление Touch ID с датчиком отпечатков пальцев, встроенным либо в дисплей, либо в кнопку питания.

С этим предсказанием согласен и Росс Янг — он также заявил, что устройства 13 серии будут похожи на предыдущую линейку. Также Янг считает, что iPhone 13 будут оснащены дисплеями ProMotion с частотой 120 Гц, в то время как последние модели смартфонов имеют дисплеи с частотой 60 Гц. Кроме того, одной из новых функций «яблочного» гаджета может стать дисплей, который никогда не отключается.

Также серия iPhone 13 получит улучшенные датчики камеры и возможность подключения 5G с частотой менее 6 ГГц. При этом «старшие» смартфоны Pro и Pro Max получат улучшенную широкоугольную камеру.

Изменится и блок камер — он будет покрыт общим защитным стеклом, что сделает гаджет более эргономичным и удобным, так как линзы можно будет очистить одним движением.